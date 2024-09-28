В Сумах ГСЧС завершила поисково-спасательные работы после российского удара – видео
В Сумах специалисты завершили спасательно-поисковые работы после российского удара, сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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28 сентября россияне ударили по Сумам дронами типа Shahed – значительные разрушения и повреждения получили здания медучреждений, возникло несколько очагов возгорания.
ГСЧС пишет, что после эвакуации людей из медицинского учреждения в безопасное место и во время тушения пожара поступила информация об угрозе повторного удара – и спасатели успели отойти.
Второе попадание пришлось рядом с эпицентром происшествия между двумя пятиэтажными жилыми домами – из поврежденных построек спасатели эвакуировали жителей и ликвидировали очаги возгорания.
Также на месте удара специалисты использовали спецтехнику для проведения высотных работ.
По предварительным данным, из-за российской атаки погибли девять человек, 13 травмированы.
Поисково-спасательные работы завершены – ГСЧС сообщила об эвакуации 122 человек.
В то же время продолжаются аварийно-восстановительные работы.
На видео показана работа спасателей после атаки оккупантов.
- Среди погибших в Сумах – полицейский, прибывший с коллегами на помощь после первого удара.
- Днем в Казачьей Лопани Харьковской области российский дрон попал в гражданский автомобиль – погиб судья Верховного суда, развозивший гуманитарку, пострадали три женщины.
- Кроме того, оккупанты ударили по Слатину – погибли три человека, по меньшей мере трое раненых.
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