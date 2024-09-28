В Сумах специалисты завершили спасательно-поисковые работы после российского удара, сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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28 сентября россияне ударили по Сумам дронами типа Shahed – значительные разрушения и повреждения получили здания медучреждений, возникло несколько очагов возгорания.

ГСЧС пишет, что после эвакуации людей из медицинского учреждения в безопасное место и во время тушения пожара поступила информация об угрозе повторного удара – и спасатели успели отойти.

Второе попадание пришлось рядом с эпицентром происшествия между двумя пятиэтажными жилыми домами – из поврежденных построек спасатели эвакуировали жителей и ликвидировали очаги возгорания.

Также на месте удара специалисты использовали спецтехнику для проведения высотных работ.

По предварительным данным, из-за российской атаки погибли девять человек, 13 травмированы.

Поисково-спасательные работы завершены – ГСЧС сообщила об эвакуации 122 человек.

В то же время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

На видео показана работа спасателей после атаки оккупантов.

Среди погибших в Сумах – полицейский, прибывший с коллегами на помощь после первого удара.

Днем в Казачьей Лопани Харьковской области российский дрон попал в гражданский автомобиль – погиб судья Верховного суда, развозивший гуманитарку, пострадали три женщины.

Кроме того, оккупанты ударили по Слатину – погибли три человека, по меньшей мере трое раненых.

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