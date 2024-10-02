Потеря Угледара скорее влияет негативно психологически, чем усложняет ситуацию — Кевлюк

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Потеря Угледара — событие тактического масштаба, которое скорее имеет негативное психологическое значение, чем усложняет обстановку на направлении, заявил LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк. Об этом он рассказал для большого текста: Битва за Покровск станет апогеем. Украина потеряла Угледар – что это значит.

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По его словам, от Угледара до соседних направлений "достаточно далеко": около 20 километров до Курахово, 56 км до Покровска, 30 км до Великой Новоселки.

Кевлюк считает, что потеря Угледара является событием тактического масштаба, поскольку город не был логистическим хабом – и его потеря имеет скорее негативное психологическое значение, чем усложняет ситуацию.

Эксперт отметил, что Силы обороны продолжают удерживать Угледарский плацдарм — рубеж Острое – Максимилиановка – Георгиевка – Победа – Константиновка – Екатериновка – Водяное (рубеж не точный, поскольку позиции переходят из рук в руки, и поэтому сложно установить точное его положение).

А на южном фланге продолжаются бои по рубежу Макаровка – Новодонецкое – Золотая Нива – Пречистовка – окрестности Угледара, добавил он.

Карта: Deepstate

"Вот между крайними точками этих рубежей отходит гарнизон Угледара. Вероятно, наши перейдут к обороне на рубеже Золотая Нива – Новоукраинка – Богоявленка", — подытожил Кевлюк.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate