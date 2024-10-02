Официально: Силы обороны вышли из Угледара
В целях сохранения жизни украинских бойцов высшее военное командование разрешило вывести подразделения из Угледара Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
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"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятие положения для ведения дальнейших действий", – говорится в сообщении.
Как объяснили военные, после больших потерь в длительных боях, враг не отказался от попыток захватить Угледар. Чтобы во что бы то ни стало взять город, он направил резервы для ударов с флангов, что ослабило оборону украинских войск. Это создало угрозу оцепления города.
- Еще вчера, 1 октября, руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин говорил, что в Угледаре остается более 100 человек, а оккупанты на тот момент дошли почти до центра города.