Офіційно: Сили оборони вийшли з Вугледару

Рішення про виведення Сил оборони з Вугледару було ухвалено з огляду на збереження життя бійців

Вугледар (Фото: DeepState)

З метою збереження життя українських бійців вище військове командування дозволило вивести підрозділи з Вугледара Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", – йдеться у повідомленні.

Як пояснили військові, після великих втрат у тривалих боях, ворог не відмовився від спроб захопити Вугледар. Щоб будь-що взяти місто, він спрямував резерви для ударів з флангів, що послабило оборону українських військ. Це створило загрозу оточення міста.