Офіційно: Сили оборони вийшли з Вугледару
З метою збереження життя українських бійців вище військове командування дозволило вивести підрозділи з Вугледара Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
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"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", – йдеться у повідомленні.
Як пояснили військові, після великих втрат у тривалих боях, ворог не відмовився від спроб захопити Вугледар. Щоб будь-що взяти місто, він спрямував резерви для ударів з флангів, що послабило оборону українських військ. Це створило загрозу оточення міста.
- Ще вчора, 1 жовтня, керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін казав, що у Вугледарі залишається понад 100 людей, а окупанти на той момент дійшли майже до центра міста.