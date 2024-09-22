З Глухова на Сумщині вже евакуювали майже третину жителів – зокрема близько 70% дітей

Обов'язкову евакуацію з цього міста, а також Свеси та Есмані, оголосили 9 вересня

Місто Глухів (Фото: discover.ua)

У місті Глухів Сумської області евакуйовано майже третину мешканців – зокрема близько 70% дітей. Про це повідомила голова громади Надія Вайло, передає обладміністрація.

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За її даними, наразі з Глухова виїхало 10 000 людей – майже третина жителів.

Особливу увагу звертають на евакуацію дітей – зараз із Глухова вивезено близько 70% дітей, зауважила Вайло.

"Я вважаю, що ця евакуація сьогодні дійсно на часі. Тому що наше місто знаходиться у прикордонній зоні, і ми всі відчуваємо, що збільшилась кількість обстрілів. Ми не знаємо, як надалі розвиватиметься ситуація, тож для того, щоб убезпечити людей, а особливо дітей, сьогодні і проводяться евакуаційні заходи", – зазначила вона.

Обов'язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані оголосили 9 вересня, на 7 вересня з цих населених пунктів вже евакували 242 людей, 50 з них – діти.

Відстань від кожного з цих населених пунктів до кордону з РФ становить близько 10 км:

Глухів, Свеса та Есмань на мапі Deepstate

Після початку Курської операції очільник Сумської ОВА повідомив, що зменшилася кількість російських обстрілів області зі ствольної зброї та кількість жертв. Водночас росіяни продовжують бити по області іншим озброєнням.

Також окупанти регулярно б'ють по місту Суми.

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