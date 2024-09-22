З Глухова на Сумщині вже евакуювали майже третину жителів – зокрема близько 70% дітей
У місті Глухів Сумської області евакуйовано майже третину мешканців – зокрема близько 70% дітей. Про це повідомила голова громади Надія Вайло, передає обладміністрація.
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За її даними, наразі з Глухова виїхало 10 000 людей – майже третина жителів.
Особливу увагу звертають на евакуацію дітей – зараз із Глухова вивезено близько 70% дітей, зауважила Вайло.
"Я вважаю, що ця евакуація сьогодні дійсно на часі. Тому що наше місто знаходиться у прикордонній зоні, і ми всі відчуваємо, що збільшилась кількість обстрілів. Ми не знаємо, як надалі розвиватиметься ситуація, тож для того, щоб убезпечити людей, а особливо дітей, сьогодні і проводяться евакуаційні заходи", – зазначила вона.
Обов'язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані оголосили 9 вересня, на 7 вересня з цих населених пунктів вже евакували 242 людей, 50 з них – діти.
Відстань від кожного з цих населених пунктів до кордону з РФ становить близько 10 км:
- Після початку Курської операції очільник Сумської ОВА повідомив, що зменшилася кількість російських обстрілів області зі ствольної зброї та кількість жертв. Водночас росіяни продовжують бити по області іншим озброєнням.
- Також окупанти регулярно б'ють по місту Суми.
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