Из Глухова в Сумской области уже эвакуировали реть жителей – в том числе около 70% детей
В городе Глухов Сумской области эвакуирована почти треть жителей – в том числе около 70% детей. Об этом сообщила глава общины Надежда Вайло, передает обладминистрация.
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По ее данным, из Глухова выехало 10 000 человек – почти треть жителей.
Особое внимание обращают на эвакуацию детей – сейчас из Глухова вывезено около 70% детей, отметила Вайло.
"Я считаю, что эта эвакуация сегодня действительно актуальна. Потому что наш город находится в пограничной зоне и мы все чувствуем, что увеличилось количество обстрелов. Мы не знаем, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому для того, чтобы обезопасить людей, а особенно детей , сегодня и проводятся эвакуационные мероприятия", – заявила она.
Обязательную эвакуацию из Глухова, Свесы и Эсмани объявили 9 сентября, на 7 сентября из этих населенных пунктов уже эвакуировано 242 человека, 50 из них – дети.
Расстояние от каждого из этих населенных пунктов до границы с РФ составляет около 10 км:
- После начала Курской операции глава Сумской ОВА сообщил, что уменьшилось количество российских обстрелов области из ствольного оружия и количество жертв. В то же время россияне продолжают бить по области другим вооружением.
- Также оккупанты регулярно бьют по городу Сумы.
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