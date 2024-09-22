Из Глухова в Сумской области уже эвакуировали реть жителей – в том числе около 70% детей

Обязательную эвакуацию из этого города, а также Свесы и Эсмани, объявили 9 сентября

Город Глухов (Фото: discover.ua)

В городе Глухов Сумской области эвакуирована почти треть жителей – в том числе около 70% детей. Об этом сообщила глава общины Надежда Вайло, передает обладминистрация.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По ее данным, из Глухова выехало 10 000 человек – почти треть жителей.

Особое внимание обращают на эвакуацию детей – сейчас из Глухова вывезено около 70% детей, отметила Вайло.

"Я считаю, что эта эвакуация сегодня действительно актуальна. Потому что наш город находится в пограничной зоне и мы все чувствуем, что увеличилось количество обстрелов. Мы не знаем, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому для того, чтобы обезопасить людей, а особенно детей , сегодня и проводятся эвакуационные мероприятия", – заявила она.

Обязательную эвакуацию из Глухова, Свесы и Эсмани объявили 9 сентября, на 7 сентября из этих населенных пунктов уже эвакуировано 242 человека, 50 из них – дети.

Расстояние от каждого из этих населенных пунктов до границы с РФ составляет около 10 км:

Глухов, Свеса и Эсмань на карте Deepstate

После начала Курской операции глава Сумской ОВА сообщил, что уменьшилось количество российских обстрелов области из ствольного оружия и количество жертв. В то же время россияне продолжают бить по области другим вооружением.

Также оккупанты регулярно бьют по городу Сумы.

Читайте также: Россияне ударили по жилому сектору Славянска – трое пострадавших, повреждения: фото