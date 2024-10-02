Втрата Вугледара скоріше впливає негативно психологічно, ніж ускладнює ситуацію — Кевлюк

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Втрата Вугледара — подія тактичного масштабу, котра скоріше має негативне психологічне значення, аніж якось ускладнює ситуацію на напрямку, заявив LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк. Про це він розповів для великого тексту: Битва за Покровськ стане апогеєм. Україна втратила Вугледар – що це означає.

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За його словами, від Вугледара до сусідніх напрямків "досить далеко": близько 20 кілометрів до Курахового, 56 км до Покровська, 30 км до Великої Новосілки.

Кевлюк вважає, що втрата Вугледара є подією тактичного масштабу, оскільки місто не було логістичним хабом — і його втрата має швидше негативне психологічне значення, ніж якось ускладнює ситуацію.

Експерт зазначив, що Сили оборони продовжують утримувати Вугледарський плацдарм — рубіж Гостре – Максиміліянівка – Георгіївка – Победа – Костянтинівка – Катеринівка – Водяне (рубіж не точний, оскільки позиції переходять з рук у руки, тому складно встановити точне його положення).

А на південному фланзі тривають бої по рубежу Макарівка – Новодонецьке – Золота Нива – Пречистівка – околиці Вугледара, додав він.

Мапа: Deepstate

"Ось між крайніми точками цих рубежів відходить гарнізон Вугледара. Ймовірно, наші перейдуть до оборони на рубежі Золота Нива – Новоукраїнка – Богоявленка", – підсумував Кевлюк.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate