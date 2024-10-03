Зеленський про Вугледар: Відхід є правильним задля збереження життів захисників

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В умовах знищення Росією позицій українських військових і задля збереження життів захисників відхід з Вугледару є "дуже правильним", заявив президент Володимир Зеленський. Про це голова держави заявив під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві.

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За словами Зеленського, Україна "достатньо наполеглива" на необхідності використання далекобійної зброї проти Росії.

"Без відповідної зброї ми не можемо зупинити РФ, яка використовує відповідну ж зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, їм [захисникам] треба зберегти свої життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови", – заявив президент.

Він назвав "дуже правильним" те, що захисники у таких умовах відходять і можуть зберегти свої життя заради держави та своєї героїчної служби.

Відповідно Україна просить партнерів дати їй можливість зупиняти РФ завдяки отриманню відповідних дозволів та озброєнь, пояснив голова держави.

"Чи можна на сьогодні [так] зупинити Росію? На сьогодні це один із засобів посилення України, реальний засіб. Не хочу йти вглиб, які ще засоби потрібні, – все це партнери знають, у них все це є", – підсумував Зеленський.