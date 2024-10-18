Обмін окупованих територій на членство в НАТО. Зеленський: Ті, хто це пропонує, не говорили зі мною

Володимир Зеленський заявив, що він відкритий до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони "реальні"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні посадовці, які висувають пропозиції, згідно з якими Київ обміняє окуповану Росією територію на членство в НАТО, не консультувалися з ним. Про це він розповів у інтерв’ю виданню Financial Times.

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"Люди ніколи [нам] цього не говорили. Люди бояться сказати [мені]", – заявив Зеленський, закликаючи цих посадовців "викласти це на стіл, відкрито нам".

"Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами", – додав президент.

Глава держави зазначив, що він відкритий до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони "реальні" і не намагаються підірвати підтримку України.

"Бразилія, у вас є план? Чудово. Пропозиція з Китаю? Ми не проти. Але, хлопці, прошу вас, не діліть нас", – наголосив Зеленський.