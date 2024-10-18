Обмін окупованих територій на членство в НАТО. Зеленський: Ті, хто це пропонує, не говорили зі мною
Президент Володимир Зеленський заявив, що західні посадовці, які висувають пропозиції, згідно з якими Київ обміняє окуповану Росією територію на членство в НАТО, не консультувалися з ним. Про це він розповів у інтерв’ю виданню Financial Times.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
"Люди ніколи [нам] цього не говорили. Люди бояться сказати [мені]", – заявив Зеленський, закликаючи цих посадовців "викласти це на стіл, відкрито нам".
"Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами", – додав президент.
Глава держави зазначив, що він відкритий до мирних пропозицій від інших країн, якщо вони "реальні" і не намагаються підірвати підтримку України.
"Бразилія, у вас є план? Чудово. Пропозиція з Китаю? Ми не проти. Але, хлопці, прошу вас, не діліть нас", – наголосив Зеленський.
- 3 жовтня під час візиту до Києва новопризначений генсек НАТО Рютте заявив, що Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше.
- Колишній генсек Альянсу Столтенберг вважає ймовірним сценарій, за яким Україна стане членом НАТО навіть без повної деокупації своїх територій.
- 6 жовтня прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України в НАТО, допоки буде на посаді.
- 9 жовтня глава МЗС Угорщини Сійярто заявив, що вступ України в НАТО призведе до початку третьої світової війни.