Обмен земель на членство в НАТО. Зеленский: Те, кто это предлагает, не говорили со мной

Владимир Зеленский заявил, что он открыт к мирным предложениям от других стран, если они "реальные"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что западные чиновники, выдвигающие предложения, согласно которым Киев обменяет оккупированную Россией территорию на членство в НАТО, не консультировались с ним. Об этом он рассказал в интервью изданию Financial Times.

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"Люди никогда [нам] этого не говорили. Люди боятся сказать [мне]", – заявил Зеленский, призывая этих чиновников "выложить это на стол, открыто нам".

"Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами", – добавил президент.

Глава государства отметил, что он открыт к мирным предложениям от других стран, если они "реальные" и не пытаются подорвать поддержку Украины.

"Бразилия, у вас есть план? Прекрасно. Предложение из Китая? Мы не против. Но, ребята, прошу вас, не делите нас", – подчеркнул Зеленский.