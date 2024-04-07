Выборы в Словакии. Союзник Фицо будет новым президентом

Пеллегрини и Фицо (Фото: EPA / MARTIN DIVISEK)

В Словакии в субботу, 6 апреля, прошел второй тур выборов президента. Победу в нем одержал спикер парламента, лидер партии "Голос – социальная демократия" (Hlas-SD) Петер Пеллегрини, за которого проголосовали 53,12% избирателей, свидетельствуют данные центральной избирательной комиссии.

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Пеллегрини – союзник пророссийского премьер-министра Роберта Фицо . Он был премьер-министром в 2018-2020 годах, а в 2023 году создал коалицию с популистской евроскептической партией "Курс – социальная демократия" (Smer-SD) Фицо.

Другой кандидат Иван Корчок, бывший главой Министерства иностранных дел при дружественном к Украине проевропейском правительстве Эдуарда Хегера (2020-2022), набрал 46,87% голосов. В двух крупнейших городах страны – Братиславе и Кошице – он победил.

Корчок выиграл первый тур выборов, но Голос и Курс смогли мобилизовать свой электорат, и в субботу за Пеллегрини проголосовали 1 406 898 избирателей – на 600 000 больше, чем в две недели назад. Это самый большой результат в Словакии с 1999 года. Для сравнения, пять лет назад Зузана Чапутова стала президентом при поддержке всего 1,06 млн избирателей.

Явка на выборах выросла с 51,9% в первом туре до 61,2% во втором.

Корчок, за которого проголосовали 1 243 709 словаков, признал поражение и поздравил Пеллегрини, но при этом пообещал не забыть, каким именно образом тот победил.

"Мы увидели, что президентом республики может стать человек, ведущий непрозрачную кампанию, в которой не видно, откуда идут деньги. Мы увидели, что президентом может стать человек, распространяющий ненависть и делающий из соперника "кандидата войны". Я этого не забуду [...] Результат определила не только высокая явка, но и страх. Этот страх распространяли те, кто находятся на государственных должностях", — сказал он.

Пеллегрини во время предвыборной кампании утверждал, что его соперник на выборах считает возможным введение словацких войск для помощи Украине. Корчок это отрицал.

В своем первом выступлении после победы Пеллегрини пообещал защищать интересы Словакии и поддерживать правительство Фицо.

"Словаки определились, кого хотят президентом. Сегодня я стою перед вами с большим смирением и благодарностью. Для меня это огромная ответственность, и после того, из-за чего мне пришлось пройти в кампании, победа является для меня огромным удовольствием. Я буду защищать национальные интересы. Словакии, буду защищать интересы людей и буду поддерживать правительство в его усилиях улучшить жизнь людей в Словакии", — сказал он.