Проєвропейський політик переміг союзника Фіцо у першому турі виборів президента Словаччини

Петер Пеллегріні став лише другим у першому турі виборів в Словаччині. Лідирує колишній голова МЗС Корчок

Іван Корчок (Фото: EPA / JAKUB GAVLAK)

У Словаччині в суботу, 23 березня, відбувся перший тур виборів президента. Перемогу в ньому несподівано здобув Іван Корчок, який був головою Міністерства закордонних справ за дружнього Україні проєвропейського уряду Едуарда Хегера (2020-2022), свідчать дані місцевої виборчої комісії.

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За більшістю опитувань Корчок йшов на другому місці, набираючи від 33% до 36% голосів. Але його результати в першому турі виявилися набагато сильнішими – 42,5%.

Друге місце з відставанням у 5 відсоткових пунктів посів спікер Національної ради (парламенту) Словаччини Петер Пеллегріні. Він був прем'єр-міністром у 2018-2020 роках, а у 2023 році створив коаліцію з популістською євроскептичною партією SMER-SD Роберта Фіцо.

Він вважався фаворитом президентських перегонів, його результат – 37,0%.

Решта кандидатів далеко відстали. У колишнього голови Верховного суду Словаччини Штефана Харабіна, що став третім, – лише 11,7% голосів.

Другий тур виборів президента Словаччини відбудеться 6 квітня.