Проевропейский политик победил союзника Фицо в первом туре выборов президента Словакии

Петер Пеллегрини стал лишь вторым в первом туре выборов в Словакии. Лидирует бывший глава МИД Корчок

Иван Корчок (Фото: EPA / JAKUB GAVLAK)

В Словакии в субботу, 23 марта, прошел первый тур выборов президента. Победу в нем неожиданно одержал Иван Корчок, который был главой Министерства иностранных дел при дружественном Украине проевропейском правительстве Эдуарда Хегера (2020-2022), свидетельствуют данные местной избирательной комиссии.

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Согласно большинству опросов Корчок шел на втором месте, набирая от 33% до 36% голосов. Но его результаты в первом туре оказались гораздо сильнее – 42,5%.

Второе место с отставанием в 5 процентных пунктов занял спикер Национального совета (парламента) Словакии Петер Пеллегрини. Он был премьер-министром в 2018–2020 годах, а в 2023 году создал коалицию с популистской евроскептической партией SMER-SD Роберта Фицо.

Он считался фаворитом президентской гонки, его результат – 37,0%.

Остальные кандидаты далеко отстали. У ставшего третьим бывшего председателя Верховного суда Словакии Штефана Харабина – лишь 11,7% голосов.

Второй тур выборов президента Словакии состоится 6 апреля.