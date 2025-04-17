Українська делегація прибула в Париж для зустрічей з "коаліцією охочих" і США
Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Делегація України 17 квітня прибула до Парижу, де запланована серія двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із представниками держав "коаліції охочих" і Сполучених Штатів. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

До складу делегації входять Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

У межах візиту заплановано серію двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із представниками держав "коаліції охочих", зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.

Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.

"Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи", – написав Єрмак.

  • 17 березня 2025 року повідомлялося, що до "коаліції охочих" приєднаються понад 30 країн.
  • 27 березня відбулася зустріч"коаліції охочих", що тривала дві години. Зеленський запросив союзників в Україну для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, в небі й на морі.
  • 5 квітня у Києві Україна, Франція та Британія обговорили підготовку і стан оперативного планування, щоб у разі припинення бойових дій швидко реалізувати наміри "коаліції охочих".
  • 10 квітня повідомлялося, що "коаліція охочих", очолювана Великою Британією та Францією, ризикує призупинитися після того, як не зможе отримати від Білого дому жодних твердих зобов’язань щодо надання гарантій безпеки для України.
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