Українська делегація прибула в Париж для зустрічей з "коаліцією охочих" і США

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Делегація України 17 квітня прибула до Парижу, де запланована серія двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із представниками держав "коаліції охочих" і Сполучених Штатів. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

До складу делегації входять Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

У межах візиту заплановано серію двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із представниками держав "коаліції охочих", зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.

Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.

"Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи", – написав Єрмак.