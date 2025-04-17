Українська делегація прибула в Париж для зустрічей з "коаліцією охочих" і США
Делегація України 17 квітня прибула до Парижу, де запланована серія двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із представниками держав "коаліції охочих" і Сполучених Штатів. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
До складу делегації входять Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.
У межах візиту заплановано серію двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із представниками держав "коаліції охочих", зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.
Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.
"Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи", – написав Єрмак.
- 17 березня 2025 року повідомлялося, що до "коаліції охочих" приєднаються понад 30 країн.
- 27 березня відбулася зустріч"коаліції охочих", що тривала дві години. Зеленський запросив союзників в Україну для спільної розробки чіткого плану безпеки на землі, в небі й на морі.
- 5 квітня у Києві Україна, Франція та Британія обговорили підготовку і стан оперативного планування, щоб у разі припинення бойових дій швидко реалізувати наміри "коаліції охочих".
- 10 квітня повідомлялося, що "коаліція охочих", очолювана Великою Британією та Францією, ризикує призупинитися після того, як не зможе отримати від Білого дому жодних твердих зобов’язань щодо надання гарантій безпеки для України.