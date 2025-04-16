Госдеп подтвердил поездку Рубио и Уиткоффа в Париж на переговоры об Украине

Марк Рубио (Фото: Will Oliver / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Штатов Стив Уиткофф посетят Францию для переговоров по урегулированию войны России против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

В сообщении говорится, что Рубио и Уиткофф посетят Париж 16-18 апреля для переговоров с европейскими партнерами, чтобы продвигать цель президента США Дональда Трампа "прекратить российско-украинскую войну и остановить кровопролитие".

В Госдепартаменте отметили, что во время визита чиновников США во Францию будут также обсуждаться пути продвижения общих интересов в регионе.

Ранее о запланированной поездке писала газета Politico. Собеседники медиа рассказали, что во время переговоров будут обсуждаться торговые отношения.