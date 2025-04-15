Рубио и Келлог советуют Трампу жестче относиться к РФ, но он поддерживает Виткоффа – WSJ

Часть советников президента США думает, что к требованиям РФ по уступкам территориями от Украины нужно занять более жесткую позицию, пишут журналисты

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / EPA)

Несколько высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа советуют ему скептичнее относиться к стремлению РФ к миру с Украиной, заявляя, что российский диктатор Владимир Путин еще не проявил подлинного интереса к прекращению войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

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По информации собеседников журналистов, в группу высокопоставленных соратников Трампа, которые советуют ему скептичнее относиться к стремлению России заключить мир с Украиной, входят государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента США Кит Келлог.

Эта группа соратников президента США считает, что к требованиям России относительно территориальных уступок со стороны Украины следует занять более жесткую позицию, тогда как Виткофф после двух встреч в Москве считает, что Путин хочет заключить мир, пишет WSJ.

Американские чиновники сообщили, что во время обсуждений в Белом доме относительно того, следует ли США усилить санкции против России, чтобы заставить ее идти на переговоры, Рубио и Келлог посоветовали Трампу быть осторожнее касательно дипломатических намерений Путина.

Трамп надеется частично остановить войну против Украины, чтобы устранить серьезное препятствие для более широкого сближения с Россией, считают журналисты.

По данным газеты, даже советники, которые выступают за более жесткий подход в отношении России, поддерживают цель президента США – остановить войну против Украины. Но ракетные удары России по Сумам 13 апреля подчеркнули разногласия среди старших советников Трампа, пишет WSJ.