Рубіо і Келлог радять Трампу жорсткіше ставитись до РФ, але він підтримує Віткоффа – WSJ
Кілька високопоставлених помічників президента США Дональда Трампа радять йому скептичніше ставитися до прагнення РФ до миру з Україною, заявляючи, що російський диктатор Володимир Путін ще не виявив справжнього інтересу до припинення війни. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних американських чиновників.
За інформацією співрозмовників журналістів, до групи високопоставлених соратників Трампа, які радять йому скептичніше ставитись до прагнення Росії укласти мир з Україною, належать державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник президента США Кіт Келлог.
Ця група соратників президента США вважає, що до вимог Росії щодо територіальних поступок з боку України треба зайняти жорсткішу позицію, коли Віткофф після двох зустрічей у Москві вважає, що Путін хоче укласти мир, пише WSJ.
Американські чиновники повідомили, що під час обговорень у Білому домі щодо того, чи слід США посилити санкції проти Росії, щоб змусити її йти на переговори, Рубіо та Келлог порадили Трампу бути більш обережним щодо дипломатичних намірів Путіна.
Трамп сподівається частково зупинити війну проти України, щоб усунути серйозну перешкоду для ширшого зближення з Росією, вважають журналісти.
За даними газети, навіть радники, які виступають за більш жорсткий підхід стосовно Росії, підтримують мету президента США зупинити війну проти України. Але ракетні удари Росії по Сумах 13 квітня підкреслили розбіжності серед старших радників Трампа, пише WSJ.
- 13 квітня Келлог заявив, що ракетні удари Росії по Сумах "переходять будь-яку межу пристойності".
- Того самого дня Трамп назвав атаку на Суми "помилкою".
- 15 квітня, пояснюючи заяву про "помилку", він звинуватив у повномасштабному вторгненні в Україну насамперед Путіна, але також сказав, що його попередник Байден та президент Зеленський нібито допустили війну.