Рубио и Уиткофф поедут во Францию на переговоры об Украине – Politico
Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Штатов Стив Уиткофф на этой неделе посетят Францию для переговоров по ряду вопросов. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на двух человек, которые знакомы с подготовкой к поездке.
Собеседники журналистов сказали, что Соединенные Штаты и Франция обсудят Украину, Иран и торговые отношения после планов президента США Дональда Трампа ввести пошлины.
Для этого Рубио проведет переговоры с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, а Уиткофф собирается встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном, пишет Politico.
Ожидается, что одним из главных вопросов повестки дня будут пошлины.
Также журналисты напомнили, что Макрон возглавляет европейские усилия по предоставлению Украине гарантий безопасности, включая развертывание "сил успокоения" в случае перемирия.
Неназванный американский чиновник рассказал, что Рубио после Парижа отправится в Африку.
- 21 января после назначения на должность госсекретаря США Рубио заявил, что и Украина, и РФ должны будут что-то уступить для завершения войны. 11 апреля прошла встреча Уиткоффа и Путина. После нее спецпосланник президента США заявил, что ключом к мирному соглашению являются "пять территорий".
- 9 февраля Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о его неядерном статусе. 12 апреля в Омане прошли переговоры на эту тему между США и Ираном, Тегеран назвал их конструктивными.
- 2 апреля Трамп объявил новые пошлины на иностранные товары. 9 апреля он заявил о паузе в пошлинах для ряда стран.