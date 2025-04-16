Рубио и Уиткофф поедут во Францию на переговоры об Украине – Politico

Госсекретарь и спецпосланник президента США собираются во Францию для переговоров об Украине, Иране и торговле, пишут журналисты

Уиткофф и Рубио (Фото: Государственный департамент США)

Государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Штатов Стив Уиткофф на этой неделе посетят Францию для переговоров по ряду вопросов. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на двух человек, которые знакомы с подготовкой к поездке.

Собеседники журналистов сказали, что Соединенные Штаты и Франция обсудят Украину, Иран и торговые отношения после планов президента США Дональда Трампа ввести пошлины.

Для этого Рубио проведет переговоры с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, а Уиткофф собирается встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном, пишет Politico.

Ожидается, что одним из главных вопросов повестки дня будут пошлины.

Также журналисты напомнили, что Макрон возглавляет европейские усилия по предоставлению Украине гарантий безопасности, включая развертывание "сил успокоения" в случае перемирия.

Неназванный американский чиновник рассказал, что Рубио после Парижа отправится в Африку.