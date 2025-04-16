Рубіо та Віткофф поїдуть до Франції на переговори про Україну – Politico
Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Штатів Стів Віткофф цього тижня відвідають Францію для переговорів щодо низки питань. Про це повідомляє Politico, посилаючись на двох осіб, знайомих із підготовкою до поїздки.
Співрозмовники журналістів сказали, що Сполучені Штати та Франція обговорять Україну, Іран і торговельні відносини після планів президента США Дональда Трампа запровадити мита.
Для цього Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, а Віткофф збирається зустрітись із президентом Емманюелем Макроном, пише Politico.
Очікується, що одним із головних питань порядку денного будуть мита.
Також журналісти нагадали, що Макрон очолює європейські зусилля щодо надання Україні гарантій безпеки, включно з розгортанням "сил заспокоєння" у разі перемир'я.
Неназваний американський чиновник розповів, що Рубіо після Парижа поїде до Африки.
- 21 січня після призначення на посаду держсекретаря США Рубіо заявив, що і Україна, і РФ повинні будуть чимось поступитися для завершення війни. 11 квітня пройшла зустріч Віткоффа та Путіна. Після неї американський посадовець заявив, що ключем до мирної угоди є "п'ять територій".
- 9 лютого Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо його неядерного статусу. 12 квітня в Омані пройшли переговори на цю тему між США та Іраном, Тегеран назвав їх конструктивними.
- 2 квітня Трамп оголосив нові мита на іноземні товари. 9 квітня він заявив про паузу в митах для низки країн.