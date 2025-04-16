Рубіо та Віткофф поїдуть до Франції на переговори про Україну – Politico

Держсекретар та спецпосланник президента США збираються до Франції для переговорів про Україну, Іран і торгівлю, пишуть журналісти

Віткофф та Рубіо (Фото: Державний департамент США)

Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Штатів Стів Віткофф цього тижня відвідають Францію для переговорів щодо низки питань. Про це повідомляє Politico, посилаючись на двох осіб, знайомих із підготовкою до поїздки.

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Співрозмовники журналістів сказали, що Сполучені Штати та Франція обговорять Україну, Іран і торговельні відносини після планів президента США Дональда Трампа запровадити мита.

Для цього Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, а Віткофф збирається зустрітись із президентом Емманюелем Макроном, пише Politico.

Очікується, що одним із головних питань порядку денного будуть мита.

Також журналісти нагадали, що Макрон очолює європейські зусилля щодо надання Україні гарантій безпеки, включно з розгортанням "сил заспокоєння" у разі перемир'я.

Неназваний американський чиновник розповів, що Рубіо після Парижа поїде до Африки.