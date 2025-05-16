Зеленский отметил прекращение огня как приоритет №1 в переговорах

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/NECATI SAVAS)

Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Тиране (Албания), отметил безусловное прекращение огня как приоритет Украины в переговорах.

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"Все вы знаете, что на этой неделе мы имели реальный шанс предпринять важные шаги для завершения этой войны, если бы только Путин не побоялся прибыть в Турцию. Вчера я был в Анкаре, и я был готов к прямой встрече с Путиным либо в Анкаре, либо в Стамбуле, но он ни на что не согласился", – заявил глава государства.

Он напомнил, что российская делегация в Стамбуле представлена на очень низком уровне: ни у одного из представителей переговорной команды со стороны РФ нет полномочий принимать важные решения.

"Несмотря на это, я отправил свою делегацию в Стамбул, чтобы посмотреть, действительно ли могут российские представители что-то решать. Наш приоритет номер один – это безусловное и полное прекращение огня, и если российские представители в Стамбуле не могут согласиться даже на это, то на 100% будет понятно, что Путин продолжает подрывать дипломатию", – добавил Зеленский.

Он также выразил убеждение, что Украина и дальше должна тесно сотрудничать с Соединенными Штатами для завершения войны.

В 13.40 в Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и РФ. Суспильне со ссылкой на источник в украинской команде писало, что у российской делегации в последнюю минуту появилось требование, чтобы американцы не присутствовали на встрече.

Также отмечалось, что украинская делегация прибыла с четкими полномочиями и настроенная на обсуждение как прекращения огня, так и возможности личной встречи между Зеленским и Путиным.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".

Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.

В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".

15 мая Зеленский заявил, что из уважения к партнерам все же направил украинскую делегацию в Стамбул. Вечером он утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле 15-16 мая.