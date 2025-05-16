Зеленський наголосив на припиненні вогню як на пріоритеті №1 у переговорах

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/NECATI SAVAS)

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти у Тирані (Албанія), наголосив на безумовному припиненні вогню як на пріоритеті України у переговорах.

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"Усі ви знаєте, що цього тижня ми мали реальний шанс вжити важливих кроків для завершення цієї війни, якби тільки Путін не побоявся прибути до Туреччини. Вчора я був в Анкарі, і я був готовий до прямої зустрічі з Путіним або в Анкарі, або у Стамбулі, але він ні на що не погодився", – заявив глава держави.

Він нагадав, що російська делегація у Стамбулі представлена на дуже низькому рівні: жоден з представників переговорної команди з боку РФ не має повноважень ухвалювати важливі рішення.

"Попри це, я відправив свою делегацію до Стамбулу, щоб подивитися, чи дійсно можуть російські представники щось вирішувати. Наш пріоритет номер один – це безумовне та повне припинення вогню, і якщо російські представники у Стамбулі не можуть погодитися навіть на це, то на 100% буде зрозуміло, що Путін продовжує підривати дипломатію", – додав Зеленський.

Він також висловив переконання, що Україна й надалі має тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами для завершення війни.

О 13:40 у Стамбулі розпочалися переговори делегацій України та РФ. Суспільне з посиланням на джерело в українській команді писало, що у російської делегації в останню хвилину з'явилася вимога, щоб американці не були присутні на зустрічі.

Також зазначалося, що українська делегація прибула з чіткими повноваженнями та налаштована на обговорення як припинення вогню, так і можливості особистої зустрічі між Зеленським і Путіним.

11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".

Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.

У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".

15 травня Зеленський заявив, що через повагу до партнерів все ж скерував українську делегацію до Стамбула. Ввечері він затвердив склад української делегації для участі у переговорах з Росією в Стамбулі 15-16 травня.