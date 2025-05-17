Силы ПВО сбили более 30 российских дронов, есть последствия – фото
В ночь на 17 мая Россия атаковала Украину 62 дронами разных типов, из которых удалось сбить 36 БпЛА. В ряде регионов есть последствия, сообщили в Воздушных силах Украины.
Россия запускала дроны с направлений городов Курск, Орел, Шаталово, а также Гвардейское в Крыму.
По состоянию на 12:00 подтверждено избиение 36 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 6 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий.
В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в Покровском районе россияне обстреляли заброшенную промзону. В городе Покровск ранены пять человек, повреждены семь частных домов.
В Краматорском районе ранены четыре человека, один человек погиб. Повреждения получили 17 частных домов, многоэтажка и админздание. В Бахмутском районе повреждены четыре дома.
В Купянске Харьковской области погибла 55-летняя женщина и получили ранения мужчины 58, 49, 40, 53, 54 и 59 лет, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. В Дворичанской громаде пострадали 39-летний и 59-летний мужчины и 62-летняя женщина.
По его словам, оккупанты били по региону дронами "Ланцет", "Герань-2", "Молния" и БпЛА неустановленного типа. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Вечером 16 мая Россия дважды атаковала Никопольскую громаду, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Под ударом FPV-дронов были села Марганецкой общины. Утром 17 мая российская армия попала беспилотником по Никополю. Никто не пострадал.
- 17 мая в 06:17 Россия ударила дроном "Ланцет" по автобусу с пассажирами возле Белополья Сумской области. В результате атаки погибли девять человек, еще семь – ранены.
- 17 и 18 мая в Сумской области объявили Днями траура из-за удара России по пассажирскому автобусу.
- Зеленский и Сибига заявили, что ожидают давления на РФ и сильных санкций после атаки по Белополью. В ОВА сообщили, что изменят маршруты транспорта ради безопасности.