Росія завдала подвійного удару по рятувальниках у Нікополі: під вогонь потрапили й медики

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 2 червня російські військові завдали удару по підрозділу рятувальників у Нікополі, Дніпропетровської області. Під час прибуття медиків ворог завдав другого удару, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Внаслідок удару по підрозділу рятувальників були пошкоджені вікна, стіни, а також вхід до укриття, в якому перебували фахівці.

Через обстріл постраждало двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали травмованих людей в укритті та чекали медиків.

Наслідки обстрілу (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Наслідки обстрілу (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"Після прибуття працівників екстреної медичної допомоги росіяни повторно завдали удару, травмувавши водія швидкої. Медики були змушені самостійно повернутися до місця розташування", – повідомили в ДСНС.

Рятувальники доправили службовим транспортом двох поранених чоловіків до лікувального закладу.

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У ніч проти 2 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста, постраждали шестеро людей, серед них — одна дитина.

Протиповітряній обороні у ніч проти 2 червня вдалося знешкодити 52 дрони, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.