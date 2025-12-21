"Больше похоже на провокацию". ВСУ прокомментировало ситуацию в Сумской области

Группировка объединенных сил сообщила, что защитники работают над тем, чтобы выбить оккупантов в РФ

В поселке Грабовское Сумской области происходят бои с российскими оккупантами, сообщила Группировка объединенных сил ВСУ. Впоследствии военные прокомментировали LIGA.net, чем могут быть действия РФ в приграничном регионе.

"Уточнение относительно попытки прорыва войск оккупанта в Сумской области. Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию оккупантов на российскую территорию", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что "несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве", в соседнем поселке Рясное сейчас нет россиян.

ОБНОВЛЕНО. LIGA.net спросила у спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, является ли это новым направлением наступления РФ или же локальное действие или провокация.

"Больше похоже на провокацию", – ответил он.

Украинский аналитический проект Deepstate фиксирует часть Грабовского и территории рядом с ним в серой зоне. Это означает, что там ведутся активные боевые действия, и неизвестно точно, кто контролирует эту территорию. Исследователи также подтверждают, что Рясное находится под украинским контролем.

Грабовское расположено на другой части границы Сумской области, чем тот участок, которой весной 2025-го удалось оккупировать РФ (на второй карте ниже – территория, закрашенная красным цветом).

Карта: Deepstate

Грабовское – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)

Ранее офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии изданию Украинская правда подтвердил, что оккупанты пересекли границу и принудительно вывезли из Грабовского более 50 гражданских людей. В то же время он сообщал о захвате населенного пункта оккупантами.

Среди незаконно депортированных людей – преимущественно мужчины и женщины старшего возраста (одной из них 89 лет), почти все из них ранее отказывались от эвакуации, отмечал Лиховий.

"По предварительной информации, 18 декабря военнослужащие Вооруженных сил РФ незаконно задержали около 50 гражданских лиц – жителей села Грабовское Сумской области, удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащих условий, а 20 декабря принудительно вывезли на территорию РФ", – написал впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Чиновник отметил, что обратился к омбудсмену страны-агрессора Татьяне Москальковой с требованием предоставить Украине информацию о местонахождении ее незаконно депортированных граждан, сообщить, в каких условиях их удерживают и какие у них первоочередные потребности, а также "принять меры для их немедленного возвращения в Украину".

Кроме этого омбудсмен направил письмо в Международный комитет Красного Креста.

Среди прочего, Лубинец призвал украинских граждан эвакуироваться из зоны боевых действий.