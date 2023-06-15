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Президентка Грузії не помилує Саакашвілі через "відчуття" населення, що він "має заплатити"

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 15:55
Президентка Грузії не помилує Саакашвілі через
Саломе Зурабішвілі (фото - ЕРА)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пояснила свою відмову помилувати експрезидента цієї країни та громадянина України Міхеїла Саакашвілі тим, що "відчуття населення таке, що він має заплатити за деякі злочини, які були скоєні під час його режиму". Про це вона сказала в інтерв’ю Українській правді.

На запитання, чому вона не хоче помилувати Саакашвілі, президентка відповіла, що "відповідальна насамперед перед грузинським народом", який "пережив дев'ять років режиму Саакашвілі, який залишив багато жертв".

Водночас вона визнала, що грузинський народ незадоволений тим, як влада Грузії поводиться зараз із колишнім президентом, "але відчуття населення таке, що він має заплатити за деякі злочини, які були скоєні під час його режиму – можливо, не ним, але під його керівництвом".

Зурабішвілі заявила, що запиту на екстрадицію Саакашвілі не було. За її словами, в цілому це питання – відповідальність уряду.

Вона додала, що низка людей просила її помилувати Саакашвілі, проте Зурабішвілі не дослухалася, бо "помилування – не вихід в цій ситуації саме через грузинський народ".

"Але я працюю з дипломатичною спільнотою, зі своїми зв'язками в Європі та намагаюся працювати з владою, щоб знайти рішення, яке буде більше відповідати тому, як слід поводитися з колишнім президентом", – сказала президентка Грузії.

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Вадим Ребрина
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Саломе ЗурабішвіліМіхеїл Саакашвілі
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