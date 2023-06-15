UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Грузии не помилует Саакашвили из-за "ощущения" народа, что он "должен заплатить"

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 15:55
Президент Грузии не помилует Саакашвили из-за
Саломе Зурабишвили (фото - ЕРА)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила свой отказ помиловать экс-президента этой страны и гражданина Украины Михеила Саакашвили тем, что "ощущение населения такое, что он должен заплатить за некоторые преступления, совершенные во время его режима". Об этом она сказала в интервью Украинской правде.

На вопрос, почему она не хочет помиловать Саакашвили, президент ответила, что "ответственна прежде всего перед грузинским народом", который "пережил девять лет режима Саакашвили, оставившего много жертв".

Вместе с тем она признала, что грузинский народ недоволен тем, как власти Грузии обращаются сейчас с бывшим президентом, "но ощущение населения такое, что он должен заплатить за некоторые преступления, совершенные во время его режима – возможно, не им, но под его руководством".

Зурабишвили заявила, что запроса на экстрадицию Саакашвили не было. По ее словам, в целом этот вопрос – ответственность правительства.

Она добавила, что ряд людей просили ее помиловать Саакашвили, однако Зурабишвили не прислушалась, потому что "помилование – не выход в этой ситуации именно из-за грузинского народа".

"Но я работаю с дипломатическим сообществом, со своими связями в Европе и пытаюсь работать с властью, чтобы найти решение, которое будет больше соответствовать тому, как следует обращаться с бывшим президентом", – сказала президент Грузии.

Читайте также: Саакашвили: Я умираю. Мое мученичество будет считаться победой Путина

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Михеил СаакашвилиСаломе Зурабишвили
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 