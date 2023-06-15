Президент Грузии не помилует Саакашвили из-за "ощущения" народа, что он "должен заплатить"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила свой отказ помиловать экс-президента этой страны и гражданина Украины Михеила Саакашвили тем, что "ощущение населения такое, что он должен заплатить за некоторые преступления, совершенные во время его режима". Об этом она сказала в интервью Украинской правде.

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На вопрос, почему она не хочет помиловать Саакашвили, президент ответила, что "ответственна прежде всего перед грузинским народом", который "пережил девять лет режима Саакашвили, оставившего много жертв".

Вместе с тем она признала, что грузинский народ недоволен тем, как власти Грузии обращаются сейчас с бывшим президентом, "но ощущение населения такое, что он должен заплатить за некоторые преступления, совершенные во время его режима – возможно, не им, но под его руководством".

Зурабишвили заявила, что запроса на экстрадицию Саакашвили не было. По ее словам, в целом этот вопрос – ответственность правительства.

Она добавила, что ряд людей просили ее помиловать Саакашвили, однако Зурабишвили не прислушалась, потому что "помилование – не выход в этой ситуации именно из-за грузинского народа".

"Но я работаю с дипломатическим сообществом, со своими связями в Европе и пытаюсь работать с властью, чтобы найти решение, которое будет больше соответствовать тому, как следует обращаться с бывшим президентом", – сказала президент Грузии.

1 февраля Саакашвили во время судебного заседания по делу в Тбилиси включился по видеосвязи из клиники и показал свое крайне истощенное тело, после чего трансляция была прервана.

Президент Зеленский заявил, что власти Грузии публично убивают своего экс-президента.

6 февраля грузинский суд отказался отпустить Саакашвили. Сам он назвал решение "смертным приговором", так как останется в тюрьме со своими болезнями.

Незадолго до решения грузинского суда Верховная Рада официально обратилась к властям Грузии с призывом немедленно отправить Саакашвили на лечение за границу.

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