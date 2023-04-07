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Саакашвили: Я умираю. Мое мученичество будет считаться победой Путина

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 20:47
Саакашвили: Я умираю. Мое мученичество будет считаться победой Путина - Фото
Михеил Саакашвили (фото - Facebook/daryna.chyzh)

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили, которого грузинские власти удерживают в заключении, заявил, что умирает. Об этом он написал в колонке для Politico.

Саакашвили заявил, что он политзаключенный в Грузии — стране, которую он возглавлял в качестве президента с 2004 по 2013 год.

"Когда я вернулся в Грузию в октябре 2021 года после восьми лет изгнания, чтобы поддержать свободные и честные парламентские выборы, я был здоровым, энергичным 54-летним мужчиной", – написал Саакашвили.

Он заявил, что после ареста грузинскими властями находится в заключении на основании слухов и политически мотивированных обвинений.

"И в заключении мое здоровье резко ухудшилось. Я сейчас умираю", – написал Саакашвили.

Он заявил, что его систематически пытали, физически и психологически, и в настоящее время в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами.

"Сейчас я страдаю от ошеломляющего множества из более чем 20 серьезных заболеваний, все из которых развились в заключении", – сообщил Саакашвили.

Он заявил, что без помощи Конгресса США и Белого дома, а также парламентов ЕС и Великобритании правительство Грузии продолжит закрывать глаза на демократию и верховенство права.

"Также становится все более очевидным, что я скоро умру, если не получу надлежащую медицинскую помощь за пределами страны", – написал Саакашвили.

Экс-президент Грузии в очередной раз обратился с призывом к США и международному сообществу сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, оказав дипломатическое давление на правительство Грузии и введя экономические санкции против олигарха Бидзины Иванишвили и его соратников.

"Моя смерть может вызвать политический хаос в Грузии, но мое мученичество, безусловно, будет считаться победой Путина — мощным символом для всех лидеров этого региона, а возможно, и всего мира, которые не смогут противостоять российскому империализму", – заявил Саакашвили.

Читайте также: Европарламент призвал Грузию освободить Саакашвили и напомнил о стремлении страны в ЕС

Наталія Медведєва
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Михеил Саакашвили Грузия
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