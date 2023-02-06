"Я получил смертный приговор". Грузинский суд отказался отпустить Саакашвили

Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвокатов Михеила Саакашвили об отсрочке наказания и его освобождения по состоянию здоровья, пишет Новости-Грузия.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Защита бывшего президента Грузии, а сейчас гражданина Украины в последнем слове заявила, что жизнь Саакашвили находится в руках судьи. Сам Саакашвили из-за плохого самочувствия не участвовал в последнем заседании даже по видеосвязи.

Пенитенциарная служба Грузии не согласилась с ходатайством адвокатов Саакашвили. Ее юристы заявили, что предоставленный суду вывод о состоянии здоровья бывшего президента не содержал правдивой информации о тяжести болезни и не может являться основанием для отсрочки наказания.

Выслушав обе стороны, судья Георгий Аревадзе заявил, что отклоняет ходатайство.

В Facebook Саакашвили после этого появилось заявление, в котором он называет слушание фарсом.

"Я получил смертный приговор и останусь в тюрьме со своими болезнями", – заявил бывший грузинский президент.

Он считает, что решение суда напрямую связано с российским влиянием на действующие власти Грузии. Саакашвили заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не зря за последние недели несколько раз хвалил правительство Грузии.

"Путин обещал повесить меня "за яйца" и все выглядит так, что он осуществляет план через своего прокси – российского олигарха Иванишвили", – заявил Саакашвили.

6 февраля незадолго до решения грузинского суда Верховная Рада официально обратилась к властям Грузии с призывом немедленно отправить Саакашвили на лечение за границу.

1 февраля Саакашвили во время судебного заседания по делу в Тбилиси включился по видеосвязи из клиники и показал свое очень истощенное тело, после чего трансляция была прервана.

Зеленский заявил, что власти Грузии публично убивают своего экс-президента.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.