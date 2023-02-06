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"Я получил смертный приговор". Грузинский суд отказался отпустить Саакашвили

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 19:40
Фото: EPA

Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвокатов Михеила Саакашвили об отсрочке наказания и его освобождения по состоянию здоровья, пишет Новости-Грузия.

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Защита бывшего президента Грузии, а сейчас гражданина Украины в последнем слове заявила, что жизнь Саакашвили находится в руках судьи. Сам Саакашвили из-за плохого самочувствия не участвовал в последнем заседании даже по видеосвязи.

Пенитенциарная служба Грузии не согласилась с ходатайством адвокатов Саакашвили. Ее юристы заявили, что предоставленный суду вывод о состоянии здоровья бывшего президента не содержал правдивой информации о тяжести болезни и не может являться основанием для отсрочки наказания.

Выслушав обе стороны, судья Георгий Аревадзе заявил, что отклоняет ходатайство.

В Facebook Саакашвили после этого появилось заявление, в котором он называет слушание фарсом.

"Я получил смертный приговор и останусь в тюрьме со своими болезнями", – заявил бывший грузинский президент.

Он считает, что решение суда напрямую связано с российским влиянием на действующие власти Грузии. Саакашвили заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не зря за последние недели несколько раз хвалил правительство Грузии.

"Путин обещал повесить меня "за яйца" и все выглядит так, что он осуществляет план через своего прокси – российского олигарха Иванишвили", – заявил Саакашвили.

Андрій Водяний
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Михеил Саакашвили Грузия
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