Рада официально просит власти Грузии отправить Саакашвили на лечение за границу

Верховная Рада официально обратилась к властям Грузии с призывом немедленно отправить экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу. Соответствующее постановление было поддержано нардепами на сегодняшнем заседании, сообщается на сайте парламента.

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Постановление №8417 об обращении Рады к Грузии, Европарламенту, Совету ЕС, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС о необходимости немедленного перевода Саакашвили для лечения за границу поддержали 311 депутатов.

В пояснительной записке сказано, что критическое состояние Саакашвили подтверждено судебно-экспертной комиссией центра "Эмпатия" при участии грузинских и международных экспертов.

Рада напомнили о пункте 7 резолюции 2463 (2022) ПАСЕ, в котором Ассамблея призвала пересмотреть дела политзаключенных, выступающих против захватнической политики РФ и освободить их, включая Саакашвили.

Нардепы заявили, что грузинские власти должны обеспечить Саакашвили надлежащую медицинскую помощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для последующего лечения.

1 февраля Саакашвили во время судебного заседания по его делу в Тбилиси включился по видеосвязи из клиники и показал свое сильно истощенное тело, после чего трансляция была прервана.

Зеленский заявил, что власти Грузии публично убивают своего экс-президента.

МИД призвало грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине: "Не играйте с жизнью человека ради политической мести".

Оксана Житнюк

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