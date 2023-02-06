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Рада официально просит власти Грузии отправить Саакашвили на лечение за границу

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 16:57
Рада официально просит власти Грузии отправить Саакашвили на лечение за границу - Фото
Михеил Саакашвили(Фото - Facebook, daryna.chyzh)

Верховная Рада официально обратилась к властям Грузии с призывом немедленно отправить экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу. Соответствующее постановление было поддержано нардепами на сегодняшнем заседании, сообщается на сайте парламента.

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Постановление №8417 об обращении Рады к Грузии, Европарламенту, Совету ЕС, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам государств-членов ЕС о необходимости немедленного перевода Саакашвили для лечения за границу поддержали 311 депутатов.

В пояснительной записке сказано, что критическое состояние Саакашвили подтверждено судебно-экспертной комиссией центра "Эмпатия" при участии грузинских и международных экспертов.

Рада напомнили о пункте 7 резолюции 2463 (2022) ПАСЕ, в котором Ассамблея призвала пересмотреть дела политзаключенных, выступающих против захватнической политики РФ и освободить их, включая Саакашвили.

Нардепы заявили, что грузинские власти должны обеспечить Саакашвили надлежащую медицинскую помощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для последующего лечения.

  • 1 февраля Саакашвили во время судебного заседания по его делу в Тбилиси включился по видеосвязи из клиники и показал свое сильно истощенное тело, после чего трансляция была прервана.
  • Зеленский заявил, что власти Грузии публично убивают своего экс-президента.
  • МИД призвало грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили и передать его Украине: "Не играйте с жизнью человека ради политической мести".
Оксана Житнюк
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Грузия верховная рада Михеил Саакашвили Грузия
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