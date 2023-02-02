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Украина призвала Грузию прекратить издевательство над Саакашвили и отдать его

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 12:51
Украина призвала Грузию прекратить издевательство над Саакашвили и отдать его - Фото
Фото: facebook.com/daryna.chyzh

Грузинские власти применяют к бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили, психологическое и физическое насилие. Об этом заявляет Министерство иностранных дел и призывает власти Грузии отдать его Украине.

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МИД выразил решительный протест против негуманного обращения с гражданином Украины Саакашвили, который находится за решеткой в Грузии.

"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михеилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в необходимой срочной медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии.

"Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михеилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", – заявили в МИД.

Также министерство обратилось к иностранным правительствам и международным организациям стать публично на защиту Саакашвили, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей.

  • Вчера Саакашвили во время судебного заседания по его делу включился по видеосвязи из клиники и показал свое сильно истощенное тело, после чего трансляция была прервана.
  • Зеленский заявил, что власти Грузии публично убивают своего экс-президента.
Вадим Ребрина
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Михеил Саакашвили ЕС МИД права человека Грузия
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