Украина призвала Грузию прекратить издевательство над Саакашвили и отдать его

Грузинские власти применяют к бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили, психологическое и физическое насилие. Об этом заявляет Министерство иностранных дел и призывает власти Грузии отдать его Украине.

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МИД выразил решительный протест против негуманного обращения с гражданином Украины Саакашвили, который находится за решеткой в Грузии.

"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михеилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в необходимой срочной медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии.

"Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михеилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", – заявили в МИД.

Также министерство обратилось к иностранным правительствам и международным организациям стать публично на защиту Саакашвили, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей.

Вчера Саакашвили во время судебного заседания по его делу включился по видеосвязи из клиники и показал свое сильно истощенное тело, после чего трансляция была прервана.

Зеленский заявил, что власти Грузии публично убивают своего экс-президента.

Вадим Ребрина

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