Украина призвала Грузию прекратить издевательство над Саакашвили и отдать его
Грузинские власти применяют к бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили, психологическое и физическое насилие. Об этом заявляет Министерство иностранных дел и призывает власти Грузии отдать его Украине.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
МИД выразил решительный протест против негуманного обращения с гражданином Украины Саакашвили, который находится за решеткой в Грузии.
"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михеилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в необходимой срочной медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни", – говорится в заявлении.
В МИД отметили, что грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на получение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии.
"Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михеилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести", – заявили в МИД.
Также министерство обратилось к иностранным правительствам и международным организациям стать публично на защиту Саакашвили, жизнь которого оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день его задержали в Тбилиси. Политик объявил голодовку. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку после того, как его перевели в военный госпиталь из тюремной больницы.
- Вчера Саакашвили во время судебного заседания по его делу включился по видеосвязи из клиники и показал свое сильно истощенное тело, после чего трансляция была прервана.
- Зеленский заявил, что власти Грузии публично убивают своего экс-президента.
Комментарии