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Видео из больницы в Тбилиси в суде прервали, едва Саакашвили показал истощенное тело

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 13:17
Видео из больницы в Тбилиси в суде прервали, едва Саакашвили показал истощенное тело - Фото
Фото: facebook.com/daryna.chyzh

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили дистанционно принял участие в судебном заседании по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания. Политик включился по видеосвязи из клиники "Вивамед" и показал свое сильно похудевшее тело, после чего трансляция была прервана. Об этом сообщает Грузия-Онлайн.

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В ходе заседания Саакашвили заявил о том, что его состояние здоровья – крайне тяжелое. В какой-то момент он задрал футболку, чтобы продемонстрировать, насколько сильно похудел.

"Все свои знания я отдал Грузии… Сейчас я отдал свое здоровье, и единственное, о чем прошу, чтобы мне дали возможность получить адекватное лечение. Если нужно, я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось", — сказал Саакашвили.

Скриншоты с прямого включения опубликованы на Facebook-странице пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж и на его собственной странице.

28 января Чиж написала, что Саакашвили весит 69 кг, при том что в начале процесса весил 120 кг.

"В его организме начались необратимые процессы. Однако врачи тюремной клиники классифицируют его как пациента средней тяжести и о реанимации речь не идет", – написала она.

Издание Эхо Кавказа опубликовало соответствующее видео.

Издание Sova пишет, что адвокат попросил Саакашвили задрать майку и продемонстрировать, в каком тяжелом состоянии здоровья он находится. Судья предупредил: если Саакашвили "начнет раздеваться", его отключат. Экс-президент смог продемонстрировать свое физическое состояние, извинившись перед всеми за "неэтичную картину". После этого его отключили.

По словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, лечащий врач подтвердил сообщения о его переводе в реанимацию после определенных процедур.

"Мне позвонила его лечащий врач, госпожа Тамар Даварашвили, и сказала, что он в очень тяжелом состоянии. Его индекс массы тела упал ниже 18 и его срочно переводят в реанимацию", – сказал адвокат.

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Вадим Ребрина
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Михеил Саакашвили суд Грузия
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