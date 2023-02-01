Видео из больницы в Тбилиси в суде прервали, едва Саакашвили показал истощенное тело
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили дистанционно принял участие в судебном заседании по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания. Политик включился по видеосвязи из клиники "Вивамед" и показал свое сильно похудевшее тело, после чего трансляция была прервана. Об этом сообщает Грузия-Онлайн.
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В ходе заседания Саакашвили заявил о том, что его состояние здоровья – крайне тяжелое. В какой-то момент он задрал футболку, чтобы продемонстрировать, насколько сильно похудел.
"Все свои знания я отдал Грузии… Сейчас я отдал свое здоровье, и единственное, о чем прошу, чтобы мне дали возможность получить адекватное лечение. Если нужно, я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось", — сказал Саакашвили.
Скриншоты с прямого включения опубликованы на Facebook-странице пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж и на его собственной странице.
28 января Чиж написала, что Саакашвили весит 69 кг, при том что в начале процесса весил 120 кг.
"В его организме начались необратимые процессы. Однако врачи тюремной клиники классифицируют его как пациента средней тяжести и о реанимации речь не идет", – написала она.
Издание Эхо Кавказа опубликовало соответствующее видео.
Издание Sova пишет, что адвокат попросил Саакашвили задрать майку и продемонстрировать, в каком тяжелом состоянии здоровья он находится. Судья предупредил: если Саакашвили "начнет раздеваться", его отключат. Экс-президент смог продемонстрировать свое физическое состояние, извинившись перед всеми за "неэтичную картину". После этого его отключили.
По словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, лечащий врач подтвердил сообщения о его переводе в реанимацию после определенных процедур.
"Мне позвонила его лечащий врач, госпожа Тамар Даварашвили, и сказала, что он в очень тяжелом состоянии. Его индекс массы тела упал ниже 18 и его срочно переводят в реанимацию", – сказал адвокат.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили в Грузии к шести годам тюрьмы за избиение депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В тот же день его задержали в Тбилиси. Политик объявил голодовку. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 20 ноября 2021 года Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку после того, как его перевели в военный госпиталь из тюремной больницы.
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