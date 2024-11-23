Президент Грузии: Кто войдет в состав парламента – войдет и в Россию

"Они [Грузинская мечта] одни. Они одни в парламенте, они одни в правительстве", – отметила Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили (Фото: President.ge)

Вошедшие в состав нового парламента Грузии "войдут и в Россию" заявила проевропейская президентка страны Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Мтавари.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Она отметила, что пока ни одна политическая партия не войдет в состав парламента, пророссийская "Грузинская мечта" будет оставаться одна.

"Они [Грузинская мечта] одни. Они одни в парламенте, они одни в правительстве. Правительство, парламент — однопартийные под вертикалью одного человека (наверное, речь об олигархе Бидзине Иванишвили. – Ред.). Имеющиеся в стране институты абсолютно все полностью зависят от этой одной партии и одного человека", – отметила Зурабишвили.

Накануне стало известно, что президент будет оспаривать результаты парламентских выборов в Конституционном суде Грузии.