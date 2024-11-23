Президент Грузии: Кто войдет в состав парламента – войдет и в Россию
Вошедшие в состав нового парламента Грузии "войдут и в Россию" заявила проевропейская президентка страны Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Мтавари.
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Она отметила, что пока ни одна политическая партия не войдет в состав парламента, пророссийская "Грузинская мечта" будет оставаться одна.
"Они [Грузинская мечта] одни. Они одни в парламенте, они одни в правительстве. Правительство, парламент — однопартийные под вертикалью одного человека (наверное, речь об олигархе Бидзине Иванишвили. – Ред.). Имеющиеся в стране институты абсолютно все полностью зависят от этой одной партии и одного человека", – отметила Зурабишвили.
Накануне стало известно, что президент будет оспаривать результаты парламентских выборов в Конституционном суде Грузии.
СПРАВКА.Грузия – парламентская республика, а значит, большая часть власти сосредоточена в руках парламента и правительства. Президент Зурабишвили придерживается проевропейских взглядов, а господствующая партия Грузинская мечта, контролирующая парламент и правительство, стоит на пророссийских позициях.
- В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, также произошли столкновения. Среди прочего, сама ЦИК призвала МВД оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, которое зафиксировало вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле . Впоследствии прокуратура приступила к расследованию 47 фактов вероятных нарушений на выборах.
- После того, как ЦИК объявил победу на выборах пророссийской Грузинской мечты, оппозиция собрала акцию протеста в Тбилиси.
- 4 ноября оппозиция в Грузии объявила о начале ежедневных протестов. 5 ноября суд в Грузии подтвердил нарушение тайны голосования на 30 участках.
- 19 ноября грузинские силовики снесли установленный накануне палаточный городок протестующих возле Тбилисского государственного университета, оттеснив их оттуда.