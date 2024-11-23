Президентка Грузії: Хто увійде до складу парламенту – увійде і до Росії

"Вони [Грузинська мрія] одні. Вони одні в парламенті, вони одні в уряді", – зауважила Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі (Фото: President.ge)

Ті, хто увійде до складу нового парламенту Грузії, "увійдуть і до Росії", заявила проєвропейська президентка країни Саломе Зурабішвілі в інтерв'ю телеканалу Мтаварі.

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Вона зауважила, що поки жодна політична партія не увійде до складу парламенту, проросійська Грузинська мрія залишатиметься одна.

"Вони [Грузинська мрія] одні. Вони одні в парламенті, вони одні в уряді. Уряд, парламент — однопартійні під вертикаллю однієї людини (напевно, йдеться про олігарха Бідзіну Іванішвілі. – Ред.). Інституції, які є в країні, абсолютно всі повністю залежать від цієї однієї партії та однієї людини", – зазначила Зурабішвілі.

Напередодні стало відомо, що президентка оскаржуватиме результати парламентських виборів у Конституційному суді Грузії.