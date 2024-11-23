Президентка Грузії: Хто увійде до складу парламенту – увійде і до Росії
Ті, хто увійде до складу нового парламенту Грузії, "увійдуть і до Росії", заявила проєвропейська президентка країни Саломе Зурабішвілі в інтерв'ю телеканалу Мтаварі.
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Вона зауважила, що поки жодна політична партія не увійде до складу парламенту, проросійська Грузинська мрія залишатиметься одна.
"Вони [Грузинська мрія] одні. Вони одні в парламенті, вони одні в уряді. Уряд, парламент — однопартійні під вертикаллю однієї людини (напевно, йдеться про олігарха Бідзіну Іванішвілі. – Ред.). Інституції, які є в країні, абсолютно всі повністю залежать від цієї однієї партії та однієї людини", – зазначила Зурабішвілі.
Напередодні стало відомо, що президентка оскаржуватиме результати парламентських виборів у Конституційному суді Грузії.
ДОВІДКАГрузія – парламентська республіка, а отже більша частина влади зосереджена у руках парламенту та уряду. Президентка Зурабішвілі дотримується проєвропейських поглядів, а панівна партія Грузинська мрія, що контролює парламент та уряд, стоїть на проросійських позиціях.
- У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, також відбулися зіткнення. Серед іншого, сама ЦВК закликала МВС оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, яке зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці у Марнеулі. Згодом прокуратура розпочала розслідування 47 фактів ймовірних порушень на виборах.
- Після того, як ЦВК оголосила перемогу на виборах проросійської Грузинської мрії, опозиція зібрала акцію протесту в Тбілісі.
- 4 листопада опозиція у Грузії оголосила про початок щоденних протестів. 5 листопада суд у Грузії підтвердив порушення таємниці голосування на 30 дільницях.
- 19 листопада грузинські силовики знесли встановлене напередодні наметове містечко протестувальників біля Тбіліського державного університету, відтіснивши їх звідти.