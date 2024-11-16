"Ти – чорна пляма". Представник опозиції Грузії облив главу ЦВК країни фарбою – відео
Центральна виборча комісія Грузії офіційно затвердила результати парламентських виборів, оголосивши перемогу керівної партії Грузинська мрія. Представник опозиції Давид Кіртадзе облив фарбою голову ЦВК Георгія Каландарішвілі, пише Ехо Кавказу.
"Ви не чуєте грузинський народ, не чуєте студентів, що протестують. Ви відібрали майбутнє Грузії, наше майбутнє, і штовхаєте нашу країну в бік Росії. Я навіть не можу назвати тебе головою, ти "точка ру". Ти – чорна пляма", – сказав Кіртадзе.
Засідання було перерване, а опозиціонер виведений охороною. Пізніше Каландарішвілі продовжив роботу з пов’язкою на оці.
Міністерство внутрішніх справ Грузії відкрило кримінальне провадження за статтею про умисне заподіяння менш тяжкої шкоди здоров'ю.
14 листопада суд у Тбілісі відхилив всі позови опозиції та неурядових організацій щодо результатів парламентських виборів.
- У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, також відбулися зіткнення. Серед іншого, сама ЦВК закликала МВС оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, яке зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці у Марнеулі.
- Після того, як ЦВК оголосила перемогу на виборах проросійської Грузинської мрії, опозиція зібрала акцію протесту в Тбілісі.
- 31 жовтня прокуратура Грузії розпочала розслідування 47 фактів ймовірних порушень на виборах.
- 4 листопада опозиція у Грузії оголосила про початок щоденних протестів.
- 5 листопада суд у Грузії підтвердив порушення таємниці голосування на 30 дільницях.