"Ты – черное пятно". Представитель оппозиции Грузии облил главу ЦИК страны краской – видео
Центральная избирательная комиссия Грузии официально утвердила результаты парламентских выборов, объявив победу правящей партии Грузинской мечты. Представитель оппозиции Давид Киртадзе облил краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили, пишет Эхо Кавказа.
"Вы не слышите грузинский народ, не слышите протестующих студентов. Вы отобрали будущее Грузии, наше будущее, и толкаете нашу страну в сторону России. Я даже не могу назвать тебя головой, ты "точка ру". Ты – черное пятно", – сказал Киртадзе.
Заседание было прервано, а оппозиционер выведен охраной. Позже Каландаришвили продолжил работу с повязкой на глазу.
Министерство внутренних дел Грузии открыло уголовное производство по статье о преднамеренном причинении менее тяжкого вреда здоровью.
14 ноября суд в Тбилиси отклонил все иски оппозиции и неправительственных организаций по результатам парламентских выборов.
- В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, также произошли столкновения. Среди прочего, сама ЦИК призвала МВД оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, которое зафиксировало вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.
- После того, как ЦИК объявил победу на выборах пророссийской Грузинской мечты, оппозиция собрала акцию протеста в Тбилиси.
- 31 октября прокуратура Грузии приступила к расследованию 47 фактов вероятных нарушений на выборах.
- 4 ноября оппозиция в Грузии объявила о начале ежедневных протестов.
- 5 ноября суд в Грузии подтвердил нарушение тайны голосования на 30 участках.