"Ты – черное пятно". Представитель оппозиции Грузии облил главу ЦИК страны краской – видео

Георгий Каландаришвили (Скриншот из видео)

Центральная избирательная комиссия Грузии официально утвердила результаты парламентских выборов, объявив победу правящей партии Грузинской мечты. Представитель оппозиции Давид Киртадзе облил краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили, пишет Эхо Кавказа.

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"Вы не слышите грузинский народ, не слышите протестующих студентов. Вы отобрали будущее Грузии, наше будущее, и толкаете нашу страну в сторону России. Я даже не могу назвать тебя головой, ты "точка ру". Ты – черное пятно", – сказал Киртадзе.

Заседание было прервано, а оппозиционер выведен охраной. Позже Каландаришвили продолжил работу с повязкой на глазу.

Министерство внутренних дел Грузии открыло уголовное производство по статье о преднамеренном причинении менее тяжкого вреда здоровью.

14 ноября суд в Тбилиси отклонил все иски оппозиции и неправительственных организаций по результатам парламентских выборов.