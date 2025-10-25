Несмотря на смерть королевы: под эгидой Трампа хотят подписать еще один документ о мире
Таиландский премьер-министр Анутин Чарнвиракул планирует подписать декларацию о мире с Камбоджей под председательством президента США Дональда Трампа, несмотря на смерть королевы-матери страны Сирикит. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Смерть монаршей особы, произошедшая 24 октября, поставила под сомнение участие премьера во встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, столице Малайзии.
Трамп настаивал на том, чтобы Таиланд и Камбоджа подписали декларацию о мире во время его поездки в Азию, а спикер Чарнвиракула ранее в октябре заявлял, что глава США использует свое требование о заключении соглашения как разменную монету в торговых переговорах.
Премьер Таиланда 25 октября сообщил журналистам, что в воскресенье он поедет в Малайзию для подписания документа, отложив свою поездку на один день. Он отметил, что подписание будет перенесено на утро, чтобы он мог вернуться в свою страну и принять участие в похоронах королевы-матери.
Между тем спикер Министерства иностранных дел страны заявил, что мероприятие с Камбоджей и участие в нем премьера еще не окончательно утверждены, и обе стороны пытаются перенести его на 12:00, раньше, чем было запланировано изначально.
В то же время министр обороны Таиланда Наттхафон Наркфанит сообщил, что будет подписана скорее декларация, чем мирное соглашение, поскольку в документе отмечается, что обе страны "обязуются пересмотреть свои отношения и работать над восстановлением нормализации и дипломатических отношений".
"Это только начало, а не конечная цель", – отметил чиновник, добавив, что поддержка мира со стороны Трампа "достойна похвалы, и мы это ценим".
Ожидается, что подписание документа станет ключевым событием визита президента Штатов на саммит АСЕАН.
По дороге в Малайзию американский президент заявил, что он едет в Малайзию в том числе из-за роли, которую глава ее правительства Анвар Ибрагим сыграл в прекращении боевых действий между Таиландом и Камбоджей.
- Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля – за пять дней погибли по меньшей мере 36 человек, а более чем 130 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.
- На переговорах 28 июля Камбоджа и Таиланд договорились о "немедленном и безоговорочном" прекращении огня.
- Однако уже на следующий день тайская армия обвинила камбоджийские войска в нарушении перемирия, однако другая сторона это отрицала.
- Соглашение о перемирии страны подписали 7 августа.
- Во время поездки в Азию Трамп проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, одной из тем которых будет российско-украинская война, а также встретится с другими политиками.
