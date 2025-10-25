Несмотря на смерть королевы: под эгидой Трампа хотят подписать еще один документ о мире

Таиланд и Камбоджа могут подписать декларацию о мире во время саммита АСЕАН 26 октября

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Таиландский премьер-министр Анутин Чарнвиракул планирует подписать декларацию о мире с Камбоджей под председательством президента США Дональда Трампа, несмотря на смерть королевы-матери страны Сирикит. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Смерть монаршей особы, произошедшая 24 октября, поставила под сомнение участие премьера во встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, столице Малайзии.

Трамп настаивал на том, чтобы Таиланд и Камбоджа подписали декларацию о мире во время его поездки в Азию, а спикер Чарнвиракула ранее в октябре заявлял, что глава США использует свое требование о заключении соглашения как разменную монету в торговых переговорах.

Премьер Таиланда 25 октября сообщил журналистам, что в воскресенье он поедет в Малайзию для подписания документа, отложив свою поездку на один день. Он отметил, что подписание будет перенесено на утро, чтобы он мог вернуться в свою страну и принять участие в похоронах королевы-матери.

Между тем спикер Министерства иностранных дел страны заявил, что мероприятие с Камбоджей и участие в нем премьера еще не окончательно утверждены, и обе стороны пытаются перенести его на 12:00, раньше, чем было запланировано изначально.

В то же время министр обороны Таиланда Наттхафон Наркфанит сообщил, что будет подписана скорее декларация, чем мирное соглашение, поскольку в документе отмечается, что обе страны "обязуются пересмотреть свои отношения и работать над восстановлением нормализации и дипломатических отношений".

"Это только начало, а не конечная цель", – отметил чиновник, добавив, что поддержка мира со стороны Трампа "достойна похвалы, и мы это ценим".

Ожидается, что подписание документа станет ключевым событием визита президента Штатов на саммит АСЕАН.

По дороге в Малайзию американский президент заявил, что он едет в Малайзию в том числе из-за роли, которую глава ее правительства Анвар Ибрагим сыграл в прекращении боевых действий между Таиландом и Камбоджей.