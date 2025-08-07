Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня на границе после переговоров, которые состоялись 7 августа в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Об этом сообщил правительство Таиланда в соцсети X.
Отмечается, что стороны согласовали соглашение из 13 пунктов, предусматривающее соблюдение режима прекращения огня.
"Представители обеих стран подписали протоколы, направленные на урегулирование напряженности на границе и восстановление мира на приграничной территории", – говорится в заявлении.
26 июля президент США Дональд Трамп поговорил с руководителями правительств двух стран, призвав их немедленно прекратить огонь, иначе грозил ввести для обоих тарифы в 36%.
Аналитики объясняли LIGA.net, что пошлины, которыми Трамп угрожал Таиланду и Камбодже, если те не прекратят огонь, имели бы большое влияние на экономику обеих стран.
- Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля – за пять дней погибли по меньшей мере 36 человек, а более чем 130 000 граждан были вынуждены покинуть свои дома.
- На переговорах 28 июля Камбоджа и Таиланд договорились о "немедленном и безоговорочном" прекращении огня.
- Однако уже на следующий день тайская армия обвинила камбоджийские войска в нарушении перемирия, но другая сторона это отрицала.
Комментарии (0)