Подписание соглашения между Таиландом и Камбоджей (Фото: x.com/prdthailand)

Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня на границе после переговоров, которые состоялись 7 августа в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Об этом сообщил правительство Таиланда в соцсети X.

Отмечается, что стороны согласовали соглашение из 13 пунктов, предусматривающее соблюдение режима прекращения огня.

"Представители обеих стран подписали протоколы, направленные на урегулирование напряженности на границе и восстановление мира на приграничной территории", – говорится в заявлении.

26 июля президент США Дональд Трамп поговорил с руководителями правительств двух стран, призвав их немедленно прекратить огонь, иначе грозил ввести для обоих тарифы в 36%.

Аналитики объясняли LIGA.net, что пошлины, которыми Трамп угрожал Таиланду и Камбодже, если те не прекратят огонь, имели бы большое влияние на экономику обеих стран.