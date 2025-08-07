Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню
Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню на кордоні після переговорів, які відбулися 7 серпня у столиці Малайзії, Куала-Лумпурі. Про це повідомив уряд Таїланду в соцмережі X.
Зазначається, що сторони погодили угоду з 13 пунктів, що передбачає дотримання режиму припинення вогню.
"Представники обох країн підписали протоколи, спрямовані на врегулювання напруженості на кордоні та відновлення миру на прикордонній території", – йдеться у заяві.
26 липня президент США Дональд Трамп поговорив з керівниками урядів двох країн, закликавши їх негайно припинити вогонь, інакше погрожував запровадити для обох тарифи у 36%.
Аналітики пояснювали LIGA.net, що мита, якими Трамп погрожував Таїланду і Камбоджі, якщо ті не припинять вогонь, мали б великий вплив на економіку обох країн.
- Прикордонний конфлікт між Таїландом та Камбоджею почався 24 липня – за п'ять днів загинули щонайменше 36 осіб, а більш ніж 130 000 людей були змушені покинути свої домівки.
- На переговорах 28 липня Камбоджа і Таїланд домовилися про "негайне і беззастережне" припинення вогню.
- Проте вже наступного дня тайська армія звинуватила камбоджійські війська у порушенні перемир'я, але інша сторона це заперечувала.
Коментарі (0)