За підсумками переговорів 7 серпня сторони погодили угоду з 13 пунктів

Підписання угоди між Таїландом і Камбоджею (Фото: x.com/prdthailand)

Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню на кордоні після переговорів, які відбулися 7 серпня у столиці Малайзії, Куала-Лумпурі. Про це повідомив уряд Таїланду в соцмережі X.

Зазначається, що сторони погодили угоду з 13 пунктів, що передбачає дотримання режиму припинення вогню.

"Представники обох країн підписали протоколи, спрямовані на врегулювання напруженості на кордоні та відновлення миру на прикордонній території", – йдеться у заяві.

26 липня президент США Дональд Трамп поговорив з керівниками урядів двох країн, закликавши їх негайно припинити вогонь, інакше погрожував запровадити для обох тарифи у 36%.

Аналітики пояснювали LIGA.net, що мита, якими Трамп погрожував Таїланду і Камбоджі, якщо ті не припинять вогонь, мали б великий вплив на економіку обох країн.