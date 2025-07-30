Аналітики пояснили, чим Трамп натиснув для перемир'я між Таїландом та Камбоджею

Тарифи президента США були б "дуже руйнівними" для обох країн, заявив експерт Вілер

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Мита, якими президент США Дональд Трамп погрожував Таїланду і Камбоджі, якщо ті не припинять вогонь, мали б великий вплив на економіку обох країн. Про це для статті LIGA.net повідомили аналітик з Південно-Східної Азії від організації International Crisis Group Метт Вілер (працює у тайській столиці Бангкоку) та директор програми Південно-Східної Азії з американського Center for Strategic and International Studies Грегорі Полінг (США).

27 липня Трамп поговорив з керівниками урядів двох країн, закликавши їх негайно припинити вогонь, інакше погрожував запровадити для обох тарифи у 36%. В.о. прем'єра Таїланду Пхумтхам Вечаячай та прем'єр Камбоджі Хун Манет подякували президенту США за дипломатичні зусилля.

Тарифи, якими Трамп погрожує країнам, були б "дуже руйнівними" для них, зауважив аналітик Вілер.

Економіка Камбоджі є особливо вразливою через структурні недоліки – країна залежить від американського ринку, на який припадає 40% її експорту, зауважив експерт Полінг.

Проте, додав він, Таїланд також неабияк постраждав би від мит Штатів: нещодавно оцінки зростання для країни і так знизили до 1% через тарифи та загальний спад світової економіки.