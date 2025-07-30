Аналітики пояснили, чим Трамп натиснув для перемир'я між Таїландом та Камбоджею
Мита, якими президент США Дональд Трамп погрожував Таїланду і Камбоджі, якщо ті не припинять вогонь, мали б великий вплив на економіку обох країн. Про це для статті LIGA.net повідомили аналітик з Південно-Східної Азії від організації International Crisis Group Метт Вілер (працює у тайській столиці Бангкоку) та директор програми Південно-Східної Азії з американського Center for Strategic and International Studies Грегорі Полінг (США).
27 липня Трамп поговорив з керівниками урядів двох країн, закликавши їх негайно припинити вогонь, інакше погрожував запровадити для обох тарифи у 36%. В.о. прем'єра Таїланду Пхумтхам Вечаячай та прем'єр Камбоджі Хун Манет подякували президенту США за дипломатичні зусилля.
Тарифи, якими Трамп погрожує країнам, були б "дуже руйнівними" для них, зауважив аналітик Вілер.
Економіка Камбоджі є особливо вразливою через структурні недоліки – країна залежить від американського ринку, на який припадає 40% її експорту, зауважив експерт Полінг.
Проте, додав він, Таїланд також неабияк постраждав би від мит Штатів: нещодавно оцінки зростання для країни і так знизили до 1% через тарифи та загальний спад світової економіки.
- Прикордонний конфлікт між Таїландом та Камбоджею почався 24 липня – за три дні загинули щонайменше 36 осіб, а більш ніж 130 000 людей були змушені покинути свої домівки.
- На переговорах 28 липня Камбоджа і Таїланд домовилися про "негайне і беззастережне" припинення вогню.
- Проте вже наступного дня тайська армія звинуватила камбоджійські війська у порушенні перемир'я, але інша сторона це заперечувала.
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