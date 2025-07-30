Аналитики объяснили, чем Трамп надавил для перемирия между Таиландом и Камбоджей

Тарифы президента США были бы "очень разрушительными" для обеих стран, заявил эксперт Уилер

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Пошлины, которыми президент США Дональд Трамп угрожал Таиланду и Камбодже, если те не прекратят огонь, имели бы большое влияние на экономику обеих стран. Об этом для статьи LIGA.net сообщили аналитик по Юго-Восточной Азии от организации International Crisis Group Мэтт Вилер (работает в тайской столице Бангкоке) и директор программы Юго-Восточной Азии из американского Center for Strategic and International Studies Грегори Полинг (США).

27 июля Трамп поговорив с руководителями правительств двух стран, призвав их немедленно прекратить огонь, иначе угрожал ввести для обоих тарифы в 36%. И.о. премьера Таиланда Пхумтхам Вечаячай и премьер Камбоджи Хун Манет поблагодарили президента США за дипломатические усилия.

Тарифы, которыми Трамп угрожает странам, были бы "очень разрушительными" для них, отметил аналитик Уилер.

Экономика Камбоджи особенно уязвима из-за структурных недостатков – страна зависит от американского рынка, на который приходится 40% ее экспорта, отметил эксперт Полинг.

Однако, добавил он, Таиланд также изрядно пострадал бы от пошлин Штатов: недавно оценки роста для страны и так снизили до 1% из-за тарифов и общего спада мировой экономики.