Аналитики объяснили, чем Трамп надавил для перемирия между Таиландом и Камбоджей
Пошлины, которыми президент США Дональд Трамп угрожал Таиланду и Камбодже, если те не прекратят огонь, имели бы большое влияние на экономику обеих стран. Об этом для статьи LIGA.net сообщили аналитик по Юго-Восточной Азии от организации International Crisis Group Мэтт Вилер (работает в тайской столице Бангкоке) и директор программы Юго-Восточной Азии из американского Center for Strategic and International Studies Грегори Полинг (США).
27 июля Трамп поговорив с руководителями правительств двух стран, призвав их немедленно прекратить огонь, иначе угрожал ввести для обоих тарифы в 36%. И.о. премьера Таиланда Пхумтхам Вечаячай и премьер Камбоджи Хун Манет поблагодарили президента США за дипломатические усилия.
Тарифы, которыми Трамп угрожает странам, были бы "очень разрушительными" для них, отметил аналитик Уилер.
Экономика Камбоджи особенно уязвима из-за структурных недостатков – страна зависит от американского рынка, на который приходится 40% ее экспорта, отметил эксперт Полинг.
Однако, добавил он, Таиланд также изрядно пострадал бы от пошлин Штатов: недавно оценки роста для страны и так снизили до 1% из-за тарифов и общего спада мировой экономики.
- Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля – за три дня погибли по меньшей мере 36 человек, а более чем 130 000 были вынуждены покинуть свои дома.
- На переговорах 28 июля Камбоджа и Таиланд договорились о "немедленном и безоговорочном" прекращении огня.
- Однако уже на следующий день тайская армия обвинила камбоджийские войска в нарушении перемирия, но другая сторона это отрицала.
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