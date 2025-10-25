Попри смерть королеви Таїланду: під головуванням Трампа планують підписати ще один мирний документ

Таїланд та Камбоджа можуть підписати декларацію про мир під час саміту АСЕАН 26 жовтня

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Таїландський прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул планує підписати декларацію про мир з Камбоджею під головуванням президента США Дональда Трампа, попри смерть королеви-матері країни Сірікіт. Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Смерть монаршої особи, що сталася 24 жовтня, поставила під сумнів участь прем'єра у зустрічі Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Куала-Лумпурі, столиці Малайзії.

Трамп наполягав на тому, щоб Таїланд і Камбоджа підписали декларацію про мир під час його поїздки до Азії, а речник Чарнвіракула раніше у жовтні заявляв, що глава США використовують свою вимогу про укладання угоди як розмінну монету в торговельних переговорах.

Прем'єр Таїланду 25 жовтня повідомив журналістам, що в неділю він поїде до Малайзії для підписання документа, відклавши свою поїздку на один день. Він зазначив, що підписання буде перенесено на ранок, щоб він міг повернутися до своєї країни й узяти участь у похороні королеви-матері.

Тим часом речник Міністерства закордонних справ країни заявив, що захід з Камбоджею та участь у ньому прем'єра ще не остаточно затверджені і що обидві сторони намагаються перенести його на 12:00, на раніший час, ніж було заплановано спочатку.

Водночас міністр оборони Таїланду Наттхафон Наркфаніт повідомив, що буде підписано радше декларацію, аніж мирну угоду, оскільки в документі зазначається, що обидві країни "зобов'язуються переглянути свої відносини та працювати над відновленням нормалізації та дипломатичних відносин".

"Це лише початок, а не кінцева мета", – зазначив посадовець, додавши, що підтримка миру з боку Трампа "гідна похвали, і ми це цінуємо".

Очікується, що підписання документа стане ключовою подією візиту президента Штатів на саміт АСЕАН.

Дорогою до Малайзії американський президент заявив, що він їде до Малайзії, зокрема, через роль, яку глава її уряду Анвар Ібрагім відіграв у припиненні бойових дій між Таїландом та Камбоджею.