На кордоні Таїланду і Камбоджі поновились бої. Трамп вважав, що "закінчив" цю війну
У понеділок, 8 грудня, після взаємних звинувачень в порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва президента США Дональда Трампа, Таїланд вдарив по Камбоджі. Удари були спрямовані "виключно на військові об’єкти на території", заявили Королівські військово-повітряні сили Таїланду (RTAF).
Речник RTAF маршал авіації Джаккрит Таммавічал зазначив, що операцію проведено спільно з оперативною групою Suranaree. Удари були завдані нібито у відповідь на військові дії Камбоджі, які становили пряму загрозу національній безпеці Таїланду, мешканцям прикордонних районів і тайському персоналу в регіоні.
В заяві зазначається, що Камбоджа нібито мобілізувала важке озброєння, передислокувала бойові підрозділи та підготувала елементи вогневої підтримки. Ці дії, за заявою RTAF, могли ескалувати військову ситуацію та створити загрозу для прикордонного району Таїланду.
За заявою таїландських ВПС, удари були нібито спрямовані на військову інфраструктуру, склади зброї, командні центри та логістичні маршрути, які "становили пряму загрозу". Після ударів "проводилися оцінки для забезпечення дотримання міжнародних стандартів, що регулюють право на самооборону згідно зі Статутом ООН, а також принципів необхідності та пропорційності".
Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Камбоджі зазначає, що удари були завдані тайськими військовими по кількох місцях у провінції Преах-Віхеар. Для обговорення поточної ситуації на кордоні прем'єр-міністр країни Анутін Чарнвіракул скликав нараду представників служб безпеки.
Видання зазначає, що ударам передували кількаденні провокації з боку тайської армії. Внаслідок зіткнень загинув тайський солдат і четверо отримали поранення.
- Прикордонний конфлікт між Таїландом та Камбоджею почався 24 липня. За п'ять днів загинули щонайменше 36 осіб, понад 130 000 людей були змушені покинути свої домівки. На переговорах 28 липня Камбоджа і Таїланд домовилися про "негайне і беззастережне" припинення вогню.
- Наступного дня тайська армія звинуватила камбоджійські війська у порушенні перемир'я, але інша сторона це заперечувала.
- 7 серпня Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню на кордоні, яка складається з 13 пунктів та передбачає дотримання режиму припинення вогню.
- 14 жовтня 2025 року Державний департамент США розмістив на своїй сторінці в мережі Х перелік воєн, які нібито завершила адміністрація Трампа. Серед них – війна між Камбоджею і Таїландом.
