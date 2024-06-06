Укргидроэнерго: Работники Каховской ГЭС видели, как россияне завозили взрывчатку

У Украины не было никаких сомнений в том, что ГЭС взорвали изнутри, заявил глава Укргидроэнерго Игорь Сирота

Каховская ГЭС (Фото: Укргидроэнерго)

В сентябре 2022 года работники Каховской гидроэлектростанции видели, как российские оккупанты завозят на ее территорию взрывные устройства. Об этом сообщил глава Укргидроэнерго Игорь Сирота, передает пресс-служба компании.

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По его словам, Каховская ГЭС хоть и была доступна украинским работникам станции до конца сентября 2022 года, но все это происходило при тотальном контроле со стороны оккупантов.

"На станции было установлено ограниченное передвижение, работа велась в постоянном присутствии личного состава россиян. Наши сотрудники видели, что происходил завоз и хранение боевых припасов и военной техники в помещениях ГЭС", – рассказал Сирота.

Отвечая на уточняющий вопрос, глава Укргидроэнерго заявил: "В течение всего времени, пока они [работники ГЭС] находились на станции, происходил ввоз взрывчатки и опускание ее российскими войсками в нижние отделы здания станции".

Поэтому, добавил он, у Украины не было никаких сомнений в том, что ГЭС взорвали изнутри.

В ночь на 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых расположена на временно оккупированной территории.

18 июля 2023 года Кабинет министров принял постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС.

Гендиректор Укргидроэнерго прогнозировал, что на месте водохранилища образуется болото. Экологи же говорят, что водохранилище зарастает ивовыми лесами.

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