До України прибув Patriot від Німеччини – Зеленський

Отримання системи – це "ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України", зазначив президент

Patriot (Фото: АрміяInform)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в України прибула система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини. Про це голова держави повідомив у вечірньому зверненні.

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Президент заслухав доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука: щодо роботи мобільних вогневих груп зі збиття дронів Shahed та стосовно протидії російським ракетам.

"Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше", – заявив Зеленський.

Голова держави визнав: попереду ще багато роботи, і отримання Patriot – це "ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України".

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11 червня канцлер Німеччини Шольц повідомив , що передасть Силам оборони "найближчими тижнями та місяцями" третій Patriot.

Шольц повідомив 5 липня посол Німеччини заявив, що Україна отримала третій Patriot з Німеччини.

10 липня президент США повідомив, що держава надасть Україні додатковий Patriot, а європейські союзники посилять українську протиповітряну оборону ще чотирма системами.

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