До України прибув Patriot від Німеччини – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в України прибула система протиповітряної оборони Patriot від Німеччини. Про це голова держави повідомив у вечірньому зверненні.
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Президент заслухав доповідь командувача Повітряних сил Миколи Олещука: щодо роботи мобільних вогневих груп зі збиття дронів Shahed та стосовно протидії російським ракетам.
"Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше", – заявив Зеленський.
Голова держави визнав: попереду ще багато роботи, і отримання Patriot – це "ще далеко не гарантований захист, але тим не менше – більше сили для України".
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11 червня канцлер НімеччиниШольц повідомив , що передасть Силам оборони "найближчими тижнями та місяцями" третій Patriot.
- 5 липня посол Німеччини заявив, що Україна отримала третій Patriot з Німеччини.
- 10 липня президент США повідомив, що держава надасть Україні додатковий Patriot, а європейські союзники посилять українську протиповітряну оборону ще чотирма системами.
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