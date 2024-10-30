Германия пригрозила санкциями Северной Корее за отправку солдат в Россию
Германия может ввести новые санкции против Северной Кореи на фоне отправки солдат Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер, передает Deutsche Welle.
"Если сведения о том, что на стороне РФ в боях участвуют солдаты из КНДР, будут подтверждаться, мы сохраняем за собой право на дальнейшие шаги в двусторонних отношениях, в том числе на введение дополнительных санкций", – сказал он.
По словам Фишера, МИД Германии 23 октября вызвало временного поверенного в делах Северной Кореи. Ему сообщили о позиции немецкой стороны и попросили прекратить поддержку России в полномасштабной войне против Украины.
С 2006 года страны Евросоюза ввели ряд санкций против КНДР. В частности, действует запрет на торговлю золотом, алмазами и драгоценными металлами. Введено эмбарго на поставки оружия, связанных с ним материалов и авиационного топлива. Действует запрет на въезд для некоторых граждан КНДР, а также на экспорт нефти и инвестиций.
- 28 октября генсек НАТО подтвердил, что военные КНДР уже в Курской области для участия в войне России против Украины.
- 29 октября разведка Южной Кореи заявила, что КНДР отправила в Россию 20-летних солдат и даже подростков.
- В тот же день Пентагон подтвердил, что военные КНДР уже в Курской области.
- 30 октября Джо Байден заявил, что ВСУ должны ударить по войскам КНДР в случае, если те зайдут в Украину.
- По информации Financial Times, около 3000 военных КНДР находятся примерно в 50 км от украинской границы.