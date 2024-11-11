Россия обвинила Украину в атаке на дом в Белгороде. На видео видно попадание "шахеда"

5 ноября российские пропагандисты сообщили об ударе по многоэтажке в Белгороде. Видео показывает, что это устроил "шахед", вероятно, под действием РЕБ

Последствия попадания российского шахеда по дому в Белгороде (Фото: Вячеслав Гладков/Telegram)

Российские военные пропагандисты утверждали, что якобы украинский беспилотник атаковал многоквартирное здание в Белгороде 5 ноября. Впоследствии в сети появилось видео, демонстрирующее, что удар был нанесен российско-иранским дроном-камикадзе типа Shahed.

Z-каналы и российские государственные медиа 5 ноября сообщили о дроновом ударе по жилому дому в Белгороде. Местные власти утверждали, что беспилотник украинский.

Сегодня, 11 ноября, в сети появилось видео момента с камер видеонаблюдения. В ролике видно, что по дому ударил российский "шахед" – вероятно, в результате работы средства РЭБ.

Скриншот с видео

10 ноября 2024 года Генштаб подтвердил, что Силы обороны поразили российские склады с боеприпасами в Брянской области. В тот же день российские власти заявили об атаке и якобы сбитии беспилотников в Подмосковье, в аэропортах вводили план "Ковер".

В аэропорту "Гагарин" в российском городе Саратов в понедельник, 11 ноября, вводились временные ограничения на отправку и приемку самолетов из-за атак беспилотников.