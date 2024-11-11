Россия обвинила Украину в атаке на дом в Белгороде. На видео видно попадание "шахеда"
Последствия попадания российского шахеда по дому в Белгороде (Фото: Вячеслав Гладков/Telegram)

Российские военные пропагандисты утверждали, что якобы украинский беспилотник атаковал многоквартирное здание в Белгороде 5 ноября. Впоследствии в сети появилось видео, демонстрирующее, что удар был нанесен российско-иранским дроном-камикадзе типа Shahed.

Z-каналы и российские государственные медиа 5 ноября сообщили о дроновом ударе по жилому дому в Белгороде. Местные власти утверждали, что беспилотник украинский.

Сегодня, 11 ноября, в сети появилось видео момента с камер видеонаблюдения. В ролике видно, что по дому ударил российский "шахед" – вероятно, в результате работы средства РЭБ.

Скриншот з відео
Скриншот с видео

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