Губернатор Белгородской области заявил о нехватке чиновников. Они ушли на войну
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте о нехватке чиновников в регионе – они, по его словам, мобилизуются на войну против Украины.
Гладков отметил, что чиновники из Белгорода присоединяются к добровольческому формированию "Барс-Белгород". Участникам обещают выплату не менее 80 000 рублей.
Российский губернатор сказал, что хочет договориться с Минобороны РФ о ротации чиновников, поскольку их участие в войне создает проблему "для муниципальной и государственной власти" области.
"Для меня это большие кадровые проблемы. Надеюсь, что мы договоримся с Минобороны РФ о поэтапной ротации, прежде всего руководителей, которые будут помогать "Барсу-Белгороду" и не покинут своих рабочих мест, потому что кадровая проблема, еще раз повторюсь, есть во всех сферах", – подытожил Гладков.
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