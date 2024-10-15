Губернатор Белгородской области заявил о нехватке чиновников. Они ушли на войну

Вячеслав Гладков (Фото: Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте о нехватке чиновников в регионе – они, по его словам, мобилизуются на войну против Украины.

Гладков отметил, что чиновники из Белгорода присоединяются к добровольческому формированию "Барс-Белгород". Участникам обещают выплату не менее 80 000 рублей.

Российский губернатор сказал, что хочет договориться с Минобороны РФ о ротации чиновников, поскольку их участие в войне создает проблему "для муниципальной и государственной власти" области.

"Для меня это большие кадровые проблемы. Надеюсь, что мы договоримся с Минобороны РФ о поэтапной ротации, прежде всего руководителей, которые будут помогать "Барсу-Белгороду" и не покинут своих рабочих мест, потому что кадровая проблема, еще раз повторюсь, есть во всех сферах", – подытожил Гладков.