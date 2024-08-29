Спикер ВСУ: Россия готовит бригаду для боев в Харьковской, Курской и Белгородской областях
Российское военное командование приказало сформировать новую добровольческую бригаду для поддержки своих войск на Харьковском направлении. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
По его словам, новая добровольческая бригада под названием "Барс" начала формироваться в соответствии с приказом министра обороны РФ от 21 августа, а также по указанию начальника Генерального штаба от 22 августа.
Бригада состоит из трех отдельных отрядов: "Барс-Брянск", "Барс-Курск" и "Барс-Белгород", общая численность которых составит 4921 военнослужащий. Основной задачей этого подразделения станет поддержка военной группы "Север", действующей в Харьковской области.
- 25 августа 2024 года российское Минобороны объявило набор добровольцев в отряд "Барс-Курск", обещая платить всем желающим до 65 лет столько же, сколько получают оккупанты в Украине.
Читайте также: Спикер ВСУ: На агрегатном заводе в Волчанске уже несколько месяцев заблокированы россияне