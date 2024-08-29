Речник ЗСУ: Росія готує бригаду для боїв у Харківській, Курській та Бєлгородській областях

Бригада складатиметься з трьох окремих загонів: "Барс-Брянськ", "Барс-Курськ" та "Барс-Бєлгород", чисельність яких складе 4921 військовослужбовець

Віталій Саранцев (Фото: ОТУ "Харків")

Російське військове командування наказало сформувати нову добровольчу бригаду для підтримки своїх військ на Харківському напрямку, а також для оборони на Курському та Бєлгородському. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

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За його словами, нову добровольчу бригаду під назвою "Барс" почали формувати відповідно до наказу міністра оборони РФ від 21 серпня, а також за вказівкою начальника Генерального штабу від 22 серпня.

Бригада складатиметься з трьох окремих загонів: "Барс-Брянськ", "Барс-Курськ" та "Барс-Бєлгород", загальна чисельність яких складе 4921 військовослужбовець. Основним завданням цього підрозділу стане підтримка військової групи "Сєвєр", яка діє на Харківщині.

25 серпня 2024 року російське Міноборони оголосило набір добровольців у загін "Барс-Курськ", обіцяючи платити всім охочим до 65 років стільки ж, скільки отримують окупанти в Україні.

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