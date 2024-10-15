Губернатор Бєлгородської області заявив про нестачу чиновників. Вони пішли на війну

В'ячеслав Гладков заявив, що чиновники з Бєлгорода приєднуються до добровольчого формування "Барс-Бєлгород"

В'ячеслав Гладков (Фото: Telegram)

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив у забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте про нестачу чиновників у регіоні – вони, за його словами, мобілізуються на війну проти України.

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Гладков зазначив, що чиновники з Бєлгорода приєднуються до добровольчого формування "Барс-Бєлгород". Учасникам обіцяють виплату не менше 80 000 рублів.

Російський губернатор сказав, що хоче домовиться з Міноборони РФ про ротацію чиновників, оскільки їхня участь у війні створює проблему "для муніципальної та державної влади" області.

"Для мене це — великі кадрові проблеми. Сподіваюся, що ми домовимося з Міноборони РФ про поетапну ротацію, насамперед керівників, які допомагатимуть "БАРСу-Бєлгороду" і не залишать своїх робочих місць, бо кадрова проблема, ще раз повторюся, є у всіх сферах", – підсумував Гладков.