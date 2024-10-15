Губернатор Бєлгородської області заявив про нестачу чиновників. Вони пішли на війну
В'ячеслав Гладков (Фото: Telegram)

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив у забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте про нестачу чиновників у регіоні – вони, за його словами, мобілізуються на війну проти України.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Гладков зазначив, що чиновники з Бєлгорода приєднуються до добровольчого формування "Барс-Бєлгород". Учасникам обіцяють виплату не менше 80 000 рублів.

Російський губернатор сказав, що хоче домовиться з Міноборони РФ про ротацію чиновників, оскільки їхня участь у війні створює проблему "для муніципальної та державної влади" області.

"Для мене це — великі кадрові проблеми. Сподіваюся, що ми домовимося з Міноборони РФ про поетапну ротацію, насамперед керівників, які допомагатимуть "БАРСу-Бєлгороду" і не залишать своїх робочих місць, бо кадрова проблема, ще раз повторюся, є у всіх сферах", – підсумував Гладков.

  • 25 серпня 2024 року російське Міноборони оголосило набір добровольців у загін "Барс-Курськ", обіцяючи платити всім охочим до 65 років стільки ж, скільки отримують окупанти в Україні.
  • 29 серпня речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що російське військове командування наказало сформувати нову добровольчу бригаду для підтримки своїх військ на Харківському напрямку, а також для оборони на Курському та Бєлгородському.
  • 15 жовтня стало відомо, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї. 
Читайте також
Зеленський заявив, що КНДР передає Росії не тільки зброю, але й людей в окупаційну армію
війначиновникмобілізаціябєлгородбєлгородська областьв'ячеслав гладков